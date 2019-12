Meravigliosa come non mai. L’attrice e conduttrice Jane Alexander non smette mai di sorprendere ed ancora una volta ha mandato in tilt i suoi fan con uno scatto social decisamente ‘bollente’. L’ex concorrente del ‘Grande Fratello Vip’ ha un fisico stratosferico e non perde quasi mai occasione per metterlo in mostra pubblicamente. Nonostante i suoi 46 anni, il suo corpo è da far invidia alle ventenni.

La sua forma è davvero smagliante. Prima di raccontarvi in che modo si è presentata su Instagram, andiamo a vedere cosa ha scritto nella sua lunga didascalia a corredo dell’immagine. “Cominciamo bene la settimana. Che non solo è la settimana di Natale, ma sabato è anche il mio compleanno! Insomma, qui tocca mettersi di buon umore e starci almeno fino a domenica! No, dai, scherzo. L’umore oggi è ottimo, fuori splende il sole e passerò la giornata ad ultimare qualche cosuccia mancante per domani e il 25 con Gm”. (Continua dopo la foto)

















Il suo messaggio è proseguito così: “Sono però giorni in cui, volente o no, mi girano in testa mille pensieri. Bilanci, direi. E insomma, si fanno un po’ di conti, con se stessi e il mondo, e non sempre è facile. Ma ogni momento è buono per ricominciare con il piede giusto e per criticarmi avrò tempo da domenica. Per ora mi godo il sole, il cuore e l’amore”. Adesso, andiamo ad analizzare il suo spettacolare look che ha innescato numerosi commenti dei suoi follower. (Continua dopo la foto)























La donna si è presentata senza pantaloni e con addosso esclusivamente una camicia bianca aperta. Il suo sguardo sensuale e le gambe spalancate hanno reso lo scatto ancora più hot. Jane era seduta per terra davanti ad una finestra aperta che permetteva l’ingresso del sole. In poche ore, il post ha collezionato quasi 3 mila like ed una marea di commenti. (Continua dopo la foto)

Questi i principali post degli utenti: “Che bellezza”, “Il risveglio dei miei sogni”, “Stupenda, bellissimi piedi”, “Che meraviglia”, “Sempre uno schianto”. Eppure c’è chi l’ha punzecchiata: “Tanto per cambiare cosce aperte oleeee!”. E lei ha immediatamente replicato: “Sempre a criticare oleeeee”. Alexander, classe 1972, nel 2018 è stata protagonista a Mediaset Extra con la ‘Gialappa’s Band’ in ‘Mai dire Mondiali’ e nello stesso anno, oltre ad avventurarsi nel ‘GF Vip’, ha interpretato Laura Rush nel film ‘Wine to love’ diretto dal regista Domenico Fortunato.

