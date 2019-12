“Sembrate due sorelle”. Ambra Angiolini e la foto con la figlia Jolanda: sono uguali (anche il sorriso)

Accadeva a ottobre, uno scambio social tra mamme famose su Instagram, con al centro il futuro delle loro figlie: è quello che ha visto coinvolte Michelle Hunziker e Ambra Angiolini. In seguito alla pubblicazione di una foto di Aurora insieme al fidanzato Goffredo, la showgirl svizzera ha commentato: “Ormai stanno insieme da più di due anni. Noi mamme tendiamo giustamente a non esporci troppo rispetto ai fidanzati/e dei nostri figli, un po’ per scaramanzia, un po’ perché ci si affeziona di “bestia” e poi ti combinano i disastri lasciandosi e lasciandoti un amaro in bocca pazzesco! D’altronde sono ragazzi ed è giusto che facciano il loro percorso e le loro scelte. Comunque ho voluto postare questa bellissima immagine di Auri e Goffredo, perché ritrae il loro rapporto speciale, la loro leggerezza d’animo e la loro bellissima complicità”.

Come non attirare l’attenzione delle mamme e in particolare quella di Ambra Angiolini? Dopo il like del pollicione, Ambra ha scritto un pensiero anche per la sua Jolanda, la giovane figlia avuta dalla relazione con il cantante bresciano Francesco Renga, nonché promettente cantante: “Speriamo che anche Jolanda incontri un Groffedo! Ora mi chiamerà per il commento ma io non lo farò 😂❤”. Jolanda è la primogenita di due figli, nata dall’amore tra Ambra Angiolini e Francesco Renga. Nata nel 2004, dal padre ha preso la passione per il canto e dalla madre il sorriso. Sempre insieme o quasi, mamma e figlia spesso partecipano agli eventi mondani, supportandosi vicendevolmente. Continua dopo la foto.

















Crescendo, Jolanda somiglia moltissimo alla madre e le due, che spesso compiono insieme nelle foto, sembrano essere due sorelle. “Giochiamo a mamma e figlia da quasi 16 anni”, così Ambra posta la foto su Instagram ricevendo il pienone di like. Effettivamente, come sottolineano numerosi followers, sembrano davvero coetanee e non si può certamente dire che non abbiano uno splendido rapporto. Uno scatto di coppia sorridente e complice, che vede Jolanda una piccola ‘Angiolini’ ai tempi di Non è la Rai. Oggi Jolanda ha sedici anni e non fa che seguire e supportare la madre anche in pubblico e durante eventi mondani. Continua dopo la foto e il post.















Visualizza questo post su Instagram Giochiamo a mamma e figlia da quasi 16anni @jolandarenga ph: @iamtitticupido Un post condiviso da Ambra Angiolini (@ambraofficial) in data: 22 Dic 2019 alle ore 6:04 PST

“Abito in ‘via del suo sorriso’ e credo di volerci restare per sempre”. Splendido il commento della teenger e luminosi i loro sorrisi, tali da non poter evitare i commenti di molti, tra cui: “Ma ma ma solo l‘anno scorso mi pareva ‘una bambina’ ed ora siete coetanee. Che magia”, E non mancano anche quelli di amiche e colleghe, come Carolina Crescentini, Laura Pausini, Michelle Hunziker, Anna Ferzetti, Syria, Laura Chiatti, Serena Rossi. Uno in particolare stimola una battuta ironica da parte di Ambra: “Du pischelle”, suggerisce qualcuno; “Più io ve???”, chiede ironica la Angiolini, “Je dai na pista!”. Continua dopo le foto.









Nulla ha mai spento il meraviglioso sorriso di Jolanda, così come nulla ha mai scalfito il suo rapporto con i genitori. La separazione tra Ambra e Renga, avvenuta nel 2015, è stato sicuramente un momento difficile, anche per Jolanda e il fratellino Leonardo. All’epoca, è stato il papà a dichiarare: “Siamo rimasti vicini per i nostri figli, viviamo a un rampa di scale di distanza. I nostri bambini ci hanno aiutato tantissimo. Abbiamo fatto un bel lavoro su di loro e ci stanno restituendo il favore“. Nonostante la fine del loro amore, Ambra e Francesco continuano a vivere a Brescia, cercando di mantenere buoni rapporti e tutto per amore dei loro figli e per i loro sorrisi.

