“Si sono sposati”. Fiori d’arancio per i due attori. E non solo, perché lei sarà presto mamma

Eccoli felici e sposati. Joshua Jackson, il Pacey Witter di Dawson’s Creek, e la compagna Jodie Turner-Smith non solo possono festeggiare il coronamento della loro relazione, ma a quanto pare non sono soli. Dalle foto delle forme di Jodie sembrerebbe essere stato annunciato anche l’arrivo di un primo bambino. Gli anelli in bella vista alla premiere di «Queen&Slim». L’attore, si è presentato al Chinese Theatre di Los Angeles con quella che i media statunitensi hanno riconosciuto come una fede.

Non solo gli anelli a confermare la notizia. Una fonte vicina ai due avrebbe confermato le nozze al magazine People attirando l'attenzione dei paparazzi. È accaduto a fine estate, quando l'attore e la compagna sono stati visti entrare e uscire da un tribunale californiano, stringendo tra le mani un documento abbastanza esplicito. Massima riservatezza per un momento così tanto privato. Le nozze sarebbero state celebrate in segreto tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre, per essere poi svelate attraverso gli anelli sul red carpet di Queen&Slim.































Nessuno dei due ha confermato o smentito, il dato però sembra essere tratto, nonostante la volontà di fare passare tutto inosservato. Lui 40 anni lei 33, età perfette per non perdere tempo e ricorrere troppa celebrità. L'unione perfetta che presto vedrà nascere un altro frutto del loro amore. Insieme da poco più di un anno, i due erano stati visti, nello scorso agosto, all'esterno di un tribunale con una busta che, secondo molti, sarebbe stata proprio la licenza di matrimonio.









C'era da aspettarselo da un tipo come Joshua, la riservatezza in molti casi salva la vita ed evita che in giro si disperdano troppe voci. Ma in tal caso è stato proprio il segreto ad aver issato il dubbio e mosso le ricerche. Sul red carpet era impossibile non acuire la vista e non notare i loro anelli luminosi. E se venisse chiesto a Joshua di gare vedere ai suoi figli e in un futuro non troppo lontano il teen-drama che gli ha dato il successo? Già fatto e lui ha risposto così.

“Sono grato del fatto che tutti i miei strambi anni da adolescente siano preservati lì – rivela a ET – Quando avrò dei figli spero che lo show non andrà più in onda, almeno per quando avranno l’età giusta per guardarlo”.Eppure Joshua Jackson ne ha avuti di flirt che hanno alimentato il gossip. Per anni l’abbiamo visto al fianco della collega Katie Holmes, la Joy diDowson’s Creek. Poi ha cominciato una relazione con la bellissima Diane Kruger. Ora con Jodie è pronto a mettere su famiglia. E non possiamo che augurare di veder fiorire questa rosa.

