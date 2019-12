“Da infarto!”. Elisabetta Canalis, lo scatto in balcone toglie il fiato: la scollatura è esagerata

Elisabetta Canalis ha sempre colpito per eleganza e bellezza. Non è mai mancata in lei anche quella giusta dose di ironia per delineare il profilo di una donna che rispecchia il sogno di tanti. Sensibile e senza troppe maschere, ultimamente è stata ospite nel salotto di Domenica In. La showgirl, ex velina amatissima, ha raccontato le tappe della sua carriera e ha regalato al pubblico un momento di forte emozione.

Adesso è figlia di Los Angeles e più volte ha affermato di sentirsi realizzata anche se lontano dalle telecamere. Non si perde tempo a volerla in studio come ospite e Mara Venier lo sa bene. L'intervista ha rappresentato un momento televisivo molto emozionante, perchè Elisabetta si è raccontata non poco. La 41enne si commuove fino alle lacrime ripensando a papà Cesare, morto due anni fa proprio a Los Angeles, dove era andato in vacanza con la moglie per stare accanto alla figlia e alla nipotina Skyler Eva."La morte ci ha uniti", affermazione forte.

















La Venier le domanda che tipo di rapporto avesse con il papà. Elisabetta Canalis racconta:"Ci sono stati tanti momenti belli, ma anche per colpa mia il nostro rapporto poteva essere diverso. Era un uomo di altri tempi, di poche parole, faceva parte della generazione del dopoguerra, so che mi ha voluto un bene dell'anima, ma forse non siamo stati in grado di dircelo fino in fondo. Gli ultimi giorni sono stati difficili, io gli sono stata vicino sempre, spero di avergli trasmesso tutto il mio amore". Mara Venier ha intuito che Elisabetta avesse voglia di parlarne ancora e ha chiesto in che modo papà Cesare è venuto a mancare.















"E' venuto a mancare improvvisamente. Era in vacanza a Los Angeles prima di Natale. Ha avuto un ictus a casa mia. E' stato trasferito in rianimazione, abbiamo fatto di tutto, ma qualsiasi cosa facessimo lui peggiorava e poi è successo che è mancato. Forse la cosa che ha unito più me e mio padre è stata la sua morte. Quando ci hanno chiamato dall' ospedale perché qualcosa non andava, ho pensato che fosse giusto andare lì. Mi sono sdraiata vicino a lui, mi sono addormentata finché alla fine sono entrati a dirmi che…se n'era andato. E' come se gli fossi stata vicina nel momento più importante…". Difficile tenere a bada l'emozione. Conduttrice e ospite si sono rivolte molti sguardi complici di conforto e vicinanza emotiva.









Elisabetta Canalis non è solo una donna desiderata, ma anche la più cliccata su Google. L’ennesima conferma, questa, del fatto che sia amatissima dal pubblico per la sua genuinità, la stessa con cui ha parlato di papà Cesare. Adesso su Instagram la sua ultima foto diventa virale. Semplice e spontanea, come sempre. Nessun vistoso trucco o abito. I capelli spettinati e lo sguardo verso il basso. Elisabetta ha tesori più preziosi di quelli che, molto spesso, la notorietà chiede di mostrare. Ed Elisabetta non ha certamente bisogno di aggiungere nulla a una bellezza naturale e vera.

