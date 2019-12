“Mi manca”. Il dolore di Alessandra Amoroso viene fuori solo ora. Lacrime in studio a Verissimo

Il Natale fa sempre riaffiorare i ricordi più cari. È accaduto anche ad Alessandra Amoroso, ospite nella puntata di Verissimo. La cantante, prossima a festeggiare i suoi meritati dieci anni di carriera, si è lasciata andare ad alcuni racconti molto personali, che riguardano non solo lei, ma anche la figura familiare che più ha amato nella sua vita e da cui ha appreso i modo di sorridere davanti a tutte le avversità. Ha svelando anche degli aneddoti privati e persino un sogno, proprio uno, in particolare.

Come non comprenderla. Il su sarà sicuramente un Natale sereno, ma non può che rivolgere il pensiero proprio a lei, una donna fondamentale per la sua crescita, che è riuscita a trasmettere il senso reale del guadagnarsi la vita a suon di sorrisi. "Sarà un Natale un po' malinconico perché in questo periodo è andata via mia nonna, poi è andato via il mio cane", racconta la Amoroso, confidandosi con l'amica Silvia Toffanin. "Però mia nonna – aggiunge – mi ha lasciato un compito, quello di riunire sempre tutti e così farò". Gli insegnamenti della parente sono rimasti vivi in Alessandra che ha così imparato "a guardare la vita con altri occhi, con i suoi".

















Ma le confidenze non sono finite qui, perché Alessandra è andata oltre, anzi molto oltre: "Ti dirò una cosa. Mi è venuta in sogno. Mi ha detto che è felice e che vuole che io sia felice ed è molto contenta per me. Io credo molto a queste cose. Ho sempre avuto una forte connessione con i miei nonni e quindi sono felice di averla vista in qualche modo". Riguardo a momenti di riflessione, lei stessa aveva detto: "Ho detto che mi sarei presa del tempo per me, per la mia famiglia, per i miei cari. Non ho detto che non avrei più cantato". Nessun pericolo dunque perchè Alessandra non prenderà le distanze, bensì il contrario. L'evento è già sulla bocca di tutti.















Infatti lunedì 23 dicembre apparirà sulla seconda rete Mediaset lungo tutta la giornata in qualità di 'annunciatrice' d'eccezione. Sarà lei a introdurre i cartoni animati del mattino, il Meteo, Studio Aperto e tutte le altre trasmissioni del canale. In aggiunta, alle 18:25 verrà trasmesso il videoclip del suo primo singolo 'Immobile' e in prime time lo speciale '10 anni di Alessandra Amoroso – 10, io, noi'. Un'occasione da non perdere. Il sogno della nonna sembra davvero portarle dei buoni consigli o comunque, è una presenza, quella della nonna che ancora vive e si fa sentire.









La vita di Alessandra Amoroso è riuscita a cambiare proprio grazie alla tv. Dalla sua partecipazione ad Amici sono passati dieci anni e la cantante ha deciso di festeggiare questo importante traguardo prendendo le redini di Italia 1. Durante la puntata di Verissimo, il racconto della nonna stato alleggerito anche da un momento di puro divertimento: un divertente duetto con Silvia Toffanin sulle note di “Immobile” ha creato l’atmosfera giusta per dedicare il suo successo a chi ha creduto in lei, anche da molto lontano.

