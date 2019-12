Alla trasmissione ‘La repubblica delle donne’ la vulcanica Wanda Nara aveva parlato del marito Mauro Icardi, toccando anche argomenti ‘caldi’ come il sesso: “Dovrei provare a farlo prima della partita, ma Mauro è molto professionale e prima di giocare non fa niente. Solo dopo la partita se è andata bene, perché se va male non mi vuole neanche vedere”.

Ed ancora su di lui: “Futuro alla Juventus? No. Il presente di Mauro è a Parigi, si trova benissimo lì e sta facendo dei gol pazzeschi come ha sempre fatto. L’unica cosa che mi interessa è la sua felicità e lui al PSG è molto felice”. Ora, la bellissima showgirl e modella argentina, volto del programma sportivo ‘Tiki Taka’, ha nuovamente mandato in tilt i suoi fan con uno scatto decisamente molto interessante. Chissà i deboli di cuore come avranno reagito dinanzi a questa immagine paradisiaca. (Continua dopo la foto)

















In attesa di ammirarla come opinionista insieme a Pupo al reality show ‘Grande Fratello Vip’ che sarà condotto da Alfonso Signorini dall’8 gennaio 2o20, Wanda ha messo in mostra tutta la sua bellezza sul suo profilo Instagram ufficiale. Mentre era intenta a prepararsi prima di svolgere il consueto shooting fotografico, ha fatto girare la testa ai suoi seguaci. (Continua dopo la foto)























Nel selfie più che sensuale, effettuato davanti ad uno specchio, appare con un tailleur pantalone di colore bianco e con una giacca completamente sbottonata. Sotto indossa un top nero, ma la scollatura è veramente esagerata e si può ammirare in tutto il suo splendore lo strepitoso décolleté. Nella didascalia ha scritto: “Ultimo shooting del 2019”. E non poteva sicuramente scegliere un’immagine migliore per concludere perfettamente l’anno. (Continua dopo la foto)

Per quanto riguarda la sua esperienza al ‘GF Vip’, in una recente intervista aveva precisato: “Perché non concorrente? Sarebbe stato impossibile con cinque bambini piccoli. L’idea dell’opinionista è nata con Alfonso Signorini, so che imparerò tanto da lui. Ho conosciuto Pupo, è carinissimo. Dietro il personaggio c’è una persona schietta, come me”. E su Icardi ancora: “La verità è che soffro la differenza d’età con Mauro, ho sette anni più di lui. Ci tengo ad essere sensuale, anche sui social. Mi nascondo dietro un personaggio. Se ti fai conoscere e capiscono il tuo punto debole, poi sanno dove colpirti”.

