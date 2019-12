“Marco? Devo dire grazie a lei”. Federica Panicucci, la rivelazione a sorpresa a Verissimo

Ieri vi avevamo anticipato alcune dichiarazioni rilasciate dalla conduttrice di ‘Mattino Cinque’, Federica Panicucci, alla trasmissione ‘Verissimo’. Nella puntata trasmessa oggi, sabato 21 dicembre, si è presentata in compagnia del fidanzato Marco Bacini. Lei ha detto sul partner: “Lui è gelosissimo ed io non ero abituata. All’inizio questa cosa mi metteva un po’ d’ansia. Marco mi è stato vicino in momenti molto difficili della mia vita e l’ha fatto con tatto ed una cura speciale”.

E poi ha fatto un annuncio davvero importante: “Ci piacerebbe sposarci e quando sarà verremo qui a dirvelo”. A proposito della loro conoscenza, i due innamorati hanno rivelato: “Noi stiamo insieme da tre anni, ma ci siamo conosciuti tempo prima. Abbiamo costruito piano piano, non è stato un colpo di fulmine”. Ma adesso è spuntato fuori il nome di un personaggio famoso, che si è rivelato decisivo per far nascere la coppia. (Continua dopo la foto)

















Durante la conversazione con Silvia Toffanin, lei è scoppiata in lacrime perché colta dall’emozione. Federica ha detto: “Quanto sono emozionata, fatemi un applauso. Sono emozionata. Vado in onda tutte le mattine, ma qui da te non riesco a parlare. Non fatemi parlare delle cose private”. Ed ecco arrivare la rivelazione sul vip che ha permesso loro di conoscersi. (Continua dopo la foto)























“Sai che è stata Melissa Satta che ci ha messo in contatto? Ho visto delle t-shirt indosso a Melissa che mi sono piaciute e le ho chiesto chi le aveva fatte, cioè lui. La Satta lo disse a Marco che mi scrisse una mail chiedendomi se volevo andare a provarle nel suo show room. ‘Assolutamente no, gli ho detto'”. Ma nonostante questo incontro non si concretizzò, i due rimasero in contatto e poco alla volta riuscirono a creare un rapporto che li portò poi al fidanzamento vero e proprio. (Continua dopo la foto)

Nei giorni scorsi, la presentatrice tv aveva sconvolto positivamente i suoi fan con uno scatto mozzafiato dalle Maldive. Su Instagram si era infatti immortalata in spiaggia con un microbikini da sogno ed intorno a lei un panorama meraviglioso. I suoi follower l’avevano travolta di messaggi: “Sei sempre in ottima forma”, “Sirenetta”, “Sei stupenda, goditi il riposto, meriti molto”, “Magari potremmo staccare tutti la spina andando alle Maldive, buona vacanza Federica”. Anche se l’hater è sempre dietro l’angolo: “Ma perché ostentare sempre? Pensa a chi è là fuori al freddo senza una dimora, magari invece di buttare i soldi potresti fare beneficenza”.

