“Alla fine esce sempre il sole”. Diana Del Bufalo, dopo Paolo Ruffini e tanto dolore torna a sorridere

Le strade tra Paolo Ruffini e Diana del Bufalo si sono ormai definitivamente separate. Parlando a ‘Verissimo’ della fine della relazione, l’attore e conduttore ha detto: “Tenevo più alla sua felicità che alla mia e alla sua vita più che alla mia. L’ho amata tanto e a volte il mio amore può essere stato sbagliato. Diana rimarrà sempre una principessa Disney meravigliosa. Credo che il suo sia un dolore che mette il punto. Diana ha una sensibilità imprevedibile, grande quanto la sua bellezza e la sua simpatia. Ora questa sua sensibilità è messa a dura prova. Le auguro il Natale più bello del mondo e che possa trovarmi in qualche angolo”.

Ed ha aggiunto successivamente: “Qualsiasi cosa che finisce in maniera dolorosa mi fa star male e mi dispiace. L’amore per me è come la vita, si commettono degli errori. Diana è un essere umano stupendo e vederla soffrire mi fa male”. Adesso, è stata lei a rompere nuovamente il silenzio e lo ha fatto attraverso una storia pubblicata sul suo profilo ufficiale Instagram. (Continua dopo la foto)

















Qualche giorno fa, la donna ci era andata giù pesante, affermando: “Le persone non cambiano e non SI cambiano. La grande delusione e l’immensa sofferenza che mi faceva piangere sul pavimento di camera mia, mi ha resa donna… per questo, lo ringrazio. A 29 anni posso dire di essere una donna cosciente, buona, completa e che sa quello che vuole! Ogni pagliaccio torna nel suo circo. Ogni regina torna nel suo trono”, aveva aggiunto. (Continua dopo la foto)























Ma dopo la tempesta ed il grande dolore, arriva sempre il sereno e pare proprio che l’attrice stia finalmente trovando la sua pace interiore. Almeno stando a quanto si può vedere su Instagram. La ragazza ha postato un’immagine di lei sorridente. Il suo volto è illuminato da un meraviglioso raggio di sole e dunque ha voluto scrivere una didascalia molto positiva. (Continua dopo la foto)

“Alla fine esce sempre il sole”, ha scritto Diana aggiungendo l’hashtag #sonobianca. Chissà se in serbo non siano in arrivo novità per la donna. L’attrice, cantante e conduttrice televisiva romana, classe 1990, prima di conoscere Ruffini era stata fidanzata con il cantante Francesco Arpino. A livello professionale l’estate scorsa ha condotto il programma di Rai 2, ‘Un’estate fa’, insieme all’artista Pupo. Ha anche svolto il ruolo di giurata d’eccezione ad ‘Amici Celebrities’ su Canale 5. Al cinema l’abbiamo vista all’opera in tre film nel 2019: ‘Attenti al gorilla’, ‘L’agenzia dei bugiardi’ e ’10 giorni senza mamma’.

