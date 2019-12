“Siete fuori di testa!”. Serena Enardu, tanta paura: il racconto da brividi dopo aver ripreso fiato

Nei giorni scorsi Serena Enardu ha confessato a ‘Chi’ di essere in cura dopo l’addio da Pago: “Sono in cura da uno psicologo. Che cosa sono, che cosa voglio oggi, non lo so. È un periodo dove la tristezza fa a pugni con attimi di serenità. Per fortuna ho accanto la mia famiglia”. E su Instagram ha inoltre annunciato di aver bloccato tutti i contatti indesiderati, che contestano i suoi video ed i suoi scatti.

Ma ciò che le è accaduto stamattina va oltre e l’ha letteralmente terrorizzata. La stessa donna ha raccontato la brutta avventura attraverso dei filmati pubblicati sul popolare social network. In particolare, qualcuno ha tentato davvero di farle del male. Fortunatamente, ha potuto raccontare senza problemi il fatto e non ci sono state gravi conseguenze. Andiamo a vedere cosa le è successo. (Continua dopo la foto)

















In seguito all’accaduto che stiamo per raccontare attraverso le sue parole, Serena ha registrato un video mentre si trovava ancora all’interno della sua vettura. Dopo aver effettuato un sorpasso ad una macchina, l’automobilista alla guida della stessa non ha assolutamente gradito la sua decisione ed ha reagito in maniera spropositata. “Sicuramente non ho superato in maniera delicata. Ho superato e via, però in totale sicurezza”, ha esordito l’ex di Pago. (Continua dopo la foto)























L’ex partecipante di ‘Temptation Island Vip’ ha aggiunto: “Questo signore mi segue imbufalito. Non appena l’ho superato mi si appiccica dietro e mi suonava, perché voleva dirmi qualcosa. Mi giro a guardarlo e mi fa ‘ti faccio un c…o così’. Ma voi siete fuori di testa, ma si può?”, si è chiesta la Enardu. La quale ha rivelato un altro inquietante dettaglio che avrebbe potuto mettere seriamente a repentaglio la sua incolumità. (Continua dopo la foto)

“Io sono basita. L’ho guardato, mi sono messa a ridere e si è inca…o ancora di più! Ha cercato in tutti i modi di speronarmi, di farmi andare fuori strada. Non si sta bene in macchina. Secondo me la gente non sta proprio bene”, ha concluso Serena Enardu. Recentemente, parlando sempre di Pago, aveva affermato: “Dopo sei anni d’amore la storia con Pago doveva finire. Si è spento l’amore, si è disintegrato il mio equilibrio. Sono pentita di averlo fatto soffrire, ma sono stata me stessa. Una donna esasperata, sola e spenta. Gli errori e le scorrettezze sono stati fatti da entrambi. Solo che io l’ho dimostrato apertamente, lui no”.

