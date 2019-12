“Senza trucco, senza inganno”. Emma Marrone, la foto dopo la doccia fa ‘boom’. E commentano anche tanti vip

Con il suo “Stupida allegria”, Emma Marrone ha provato, riuscendoci, ad apportare energia e sprint sulla scena. Ne aveva indubbiamente bisogno, visto che gli ultimi tempi non sono stati i migliori della sua carriera e della sua vita personale, che spesso sono andate di pari passo. L’intervento è stato superato e anche un altro passo verso la serenità compiuto con tutte le energie necessarie per farlo accadere. Da allora, ha intensificato il suo rapporto con i fan, lasciando che la vita privata riuscisse a parlare di lei e della sua ritrovata serenità.

Ormai Emma è solita utilizzare Instagram per aprire le porte di casa sua. Lo ha fatto anche per ringraziare tutti i colleghi che le hanno inviato messaggi per darle l'in bocca al lupo per l'uscita di "Fortuna". La cantante ha presentato live a Radio Italia il suo nuovo album, con un countdown a mezzanotte. E in effetti è stato una sorta di Capodanno per la cantante. "Fortuna" esce in un periodo particolare per la cantante che finalmente è terminato nel miglior modo.































Con una storia Instagram, si è espressa così: "Sono amici che ci sono sempre stati, anche in quest'ultimo periodo. Non è retorica ma sono davvero senza parole. Privatamente mi sento con tutti loro ma non è scontato che facciano questo pubblicamente. Tommaso e Fabio erano a Los Angeles lo stesso periodo che c'ero anche io. Andavamo in giro in macchina con i finestrini aperti, perché lì non ci conosceva nessuno, e ho fatto ascoltare loro alcune mie nuove canzoni". E i commenti sono stati numerosi e hanno commosso la cantante.









Ma su Instagram non possono mancare anche le foto di Emma. La cantante pugliese non ha alcuna difficoltà a mostrarsi spontanea e affettuosa, sempre carica della sua autoironia mista a una femminilità sopra le righe. L'atteggiamento rock di Emma sposa benissimo con un viso sempre propenso al sorriso e alla tenerezza della ragazza della porta accanto. Nessuna vorticosa distanza con il suo pubblico e con i suoi fan e questo viene confermato dalla sua ultima foto. Uscita dalla doccia e i capelli ancora bagnati. Nulla addosso, solo un sorriso. Si intuisce il momento di intimità che Emma non rende mai volgare e ostentato.

Visualizza questo post su Instagram Senza trucco. Senza inganno. ❤️ Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown) in data: 21 Dic 2019 alle ore 5:12 PST

Senza trucco e senza inganno, come scrive nella didascalia che accompagna la foto sui social. Oltre 1000 commenti accompagnano la sua foto e tra questi, c’è anche quello di Miriam Leone che si complimenta con lei per la sua bellezza al naturale: “Sei top”. O i cuoricini di Francesco Arca. E come spesso accade per gli artisti, spesso una doccia è quel che ci vuole per schiarire le idee, o scrivere canzoni. Emma saluta i fan e con loro anche un anno indimenticabile che, nel bene e nel male, ha sicuramente segnato momenti importanti per la sua crescita, come cantante e come donna.

