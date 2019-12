Abbiamo imparato a conoscerla impegnata fra programmi e presenze televisive, ma negli anni ha cambiato pelle, è diventata una grande sportiva, testimonial di note aziende come Colnago e Brooks. Stiamo parlando di Justine Mattera, che ogni giorno lascia a bocca aperta i suoi oltre 350 mila followers.

I costanti esercizi in palestra e i numerosi giri in bicicletta hanno dato ottimi risultati. "Ho praticato nuoto agonistico per tutta la mia infanzia, ho due figli ed un marito che fanno le gare di ciclismo, conduco un programma su Bike Channel e un altro su Mediaset (Oltre il limite) e avevo corso una mezza maratona. Il triathlon, dunque, mi sembrava una logica evoluzione e penso che sia perfetto anche per il mio carattere. Poi l'ho visto pure come una grandissima opportunità. Quante showgirl fanno triathlon?", ha detto la showgirl.

















La bella ex moglie di Paolo Limiti non perde occasione per mostrare il suo fisico. Ha una predilezione per scatti audaci, che ne mettono in luce le forme con scollature profonde o trasparenze che lasciano ben poco spazio all'immaginazione. Questa volta la showgirl viene immortalata a bordo piscina con un fisico da urlo nella foto postata sul suo profilo Instagram. Sotto compare la scritta, in inglese, "ogni cosa al suo posto".















Il lato b è in bella mostra, perfetto e forgiato dagli anni di sport. E Justine non perde occasione per mostrare la sua bellezza, lasciando i suoi fan senza parole. Non è la prima volta che la bellissima americana finisce nel mirino per aver pubblicato immagini che la ritraggono in pose quasi da censura. Giorni fa Justine ha condiviso un nudo integrale ad eccezion fatta per una stellina sul capezzolo, mentre le parti ancora più intime vengono celate soltanto dalla coscia sollevata di Justine.









Insomma, l’ennesima sfida che toglie il fiato ai suoi numerosi fan. Qualche settimana fa l’attrice e showgirl americana si è lasciata andare a qualche rivelazione sul perché di quelle fotografie. “Sono me stessa in ogni foto. Raramente poso. Mi muovo e colgono l’attimo i bravissimi fotografi con cui lavoro. L’arte è soggettiva. Almeno questo riuscirai a capire!”

