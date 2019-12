Maria Grazia Cucinotta, 51 anni da ‘schianto’. L’ultima foto social è da togliere il fiato

Maria Grazia Cucinotta è sicuramente una delle donne più apprezzate del mondo dello spettacolo. Non solo per la sua bravura, già evidente al suo esordio al fianco di Massimo Troisi ne Il Postino, ma anche per la sua bellezza mediterranea che l’ha consacrata a icona sexy. Nel 1994 Massimo Troisi la sceglie per Il Postino e il volto di Maria Grazia diventa noto in tutto il mondo. Per lei, da quel momento, è un escalation di successi.

Oggi, diversi anni dopo, la Cucinotta, a 51 anni, continua a conquistare il cuore del suo pubblico. Lei, messinese doc, ha portato in giro per il mondo le sue radici. Facendo conoscere la bellezza della storia e del carattere della sua isola. Da Los Angeles a Pechino, Maria Grazia Cucinotta ha seguito istinto e passioni. Che l’hanno trasformata da attrice a produttrice, da talent scout a regista. (Continua a leggere dopo la foto)

















In tutto questo, un matrimonio inossidabile, che dura dal 1995, con Giulio Violati. Imprenditore, grande tifoso della Lazio. Presente ma silenzioso compagno, sempre al suo fianco. ”L’ho conosciuta quando faceva Indietro tutta”, ha raccontato in tv in una rarissima apparizione alcuni anni fa.

51 anni e icona di bellezza, oltre 320 mila follower hanno potuto ammirare nelle scorse ore un suo post Instagram che ha lasciato tutti a bocca aperta. ”Un Buongiorno feliceeeeee….. Meglio iniziare così…… baci da Palermo”, recita la didascalia che accompagna il selfie della bellissima attrice. (Continua a leggere dopo la foto)















Nello scatto si vede l’attrice che sorride alla telecamera dello smartphone e mette in mostra le sue generose forme. La scollatura, infatti, è profonda, come spesso nelle sue foto, e la forma davvero invidiabile. Quest’anno l’attrice che ne Il Postino fece perdere la testa a Massimo Troisi, rimbalzò prepotentemente su siti e social quando dichiarò che “Fare l’amore a 50 anni è più bello di prima, ci sono meno paranoie”. (Continua a leggere dopo la foto)









Immancabili i numerosi commenti dei suoi seguaci: “Scatto favoloso”, “Bellissima”, “Splendida”, “Perfezione unica”, “Esemplare di donna fantastico”, “Sexy da morire”, “Meravigghia mediterranea”, “La più bella in assoluto”, “Sempre stata una donna di classe”, “Da sempre…fascino”.

