“Una scusa per coccolarmi…”. Selfie a letto e i fan di Elisa Isoardi perdono la testa: “La perfezione”

La conduttrice de ‘La Prova del Cuoco’ Elisa Isoardi è una grande amante degli animali ed è letteralmente innamorata del suo cagnolino. Qualche giorno fa ha infatti rilasciato un’intervista su ‘Ok Salute e Benessere’: “Di un cane fino ad allora non avevo mai sentito l’esigenza; l’unica mia esperienza era stata da bambina con una dolcissima shih-tzu, Chicca, che con meravigliosa pazienza mi sopportava quando la ‘torturavo’ mettendola sul passeggino o vestendola da umana”.

Ed ancora: “Di fatto un animale ci migliora – e mi verrebbe da dire ‘salva’ – la vita. Zenith me lo ha dimostrato e me lo dimostra tutti i giorni. Questo è il mio rimedio più efficace contro lo stress, il grande male del nostro secolo, tanto che ogni giorno mi impongo di stare da sola con lui per un paio di orette. Così ritrovo il mio equilibrio, la mia pace interiore!”. Ma poche ore fa ha pubblicato una foto personale che incantato i suoi scatenati fan. (Continua dopo la foto)

















Si è scattata una foto nella quale ha messo in primo piano i suoi spettacolari occhi, le labbra carnose ed i capelli mossi. Elisa era nel suo letto ed ha scritto nella didascalia che non aveva assolutamente sonno in quegli istanti. “Non ho sonno, è solo una scusa per coccolarmi perché fuori fa freddo…pomeriggio di tv e…#zenithamoremio”. (Continua dopo la foto)























L’istantanea ha raccolto più di 5300 like e decine di commenti. I suoi follower le hanno dispensato tantissimi apprezzamenti: “Sei meravigliosa in questa immagine!”, “Quanto sei bona Elisa!”, “Stupenda”, “Sei bellissima davvero”, “Sei la migliore!”, “Cara Elisa, sai essere magnetica all’ennesima potenza”. Ed altri: “Sei bella, sono pazzo di te!”, “Il tuo letto è fortunato”, “Se vuoi un aiutino per le coccole…arrivo”, “Con la pioggia e con il vento ti bagnavi solo tu…”. (Continua dopo la foto)

Eppure c’è chi ha anche postato dei messaggi alternativi: “Dormi col make up?”, le ha chiesto un utente. Mentre un altro seguace si è preoccupato per il suo stato di salute: “Febbre in arrivo?”. La Isoardi, classe 1982, è tornata a condurre ‘La Prova del Cuoco’ dal 10 settembre del 2018. Per quanto riguarda la sua sfera privata, è stata legata sentimentalmente con il segretario della Lega ed ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini, per tre anni: dal 2015 al 2018.

