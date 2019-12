Lory Del Santo come non l’avete mai vista. Il nuovo look è pazzesco: “Sei irriconoscibile”

Nel recente passato la showgirl Lory Del Santo aveva fatto parlare di sé per alcune dichiarazioni sulla sua maturità. Infatti, aveva detto: “Me la ricordo perfettamente. Entrai nella mia classe ma non c’erano i banchi, che avevano spostato. C’erano tutti i professori che mi guardarono in modo strano, allora io uscii, un docente mi seguì e mi chiese: le serve una mano? Era un commissario esterno, non lo conoscevo, chissà…Devo dire che quel giorno ero stratosferica: avevo un tacco 12, una tutina viola di lino molto leggero”.

Inoltre, soltanto qualche ora fa, a 'Tgcom 24' ha riferito cosa farebbe se entrasse nel mondo della politica: "Non soffocherei la bellezza della donna, che va esibita. Adesso c'è un inasprimento per ciò che riguarda l'esibizione del corpo. L'uomo può presentarsi vestito da donna senza problemi, ma la donna deve sempre fare un passo indietro". Ed ora si è proposta ai suoi fan in una versione davvero inedita. (Continua dopo la foto)

















A '#cr4 La repubblica delle donne' è apparsa con un look particolare. I suoi capelli erano lunghi e piastrati ed il rossetto nero evidenziava un suo stile quasi dark. L'immagine è stata postata anche sul social network Instagram, che ha ricevuto numerosi like e commenti dei suoi fan. Nella didascalia ha scritto: "Ogni tanto bisogna cambiare per suscitare nuove emozioni". (Continua dopo la foto)























La fantastica immagine della Del Santo ha collezionato oltre 2700 like. Tantissimi gli apprezzamenti rivolti a lei da parte dei suoi follower: "La cosa che più mi piace di te è la tua bellezza d'animo oltre a quella estetica. Non sei mai banale", "Sto look ti fa stupenda", "Bellissima", "Wow fantastica", "Sei davvero sempre originale, stai molto bene, complimenti", "Sempre bellissima, raffinata, elegante ed ironica". (Continua dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram Ogni tanto bisogna cambiare per suscitare nuove emozioni .. @marcopisanihairextension Un post condiviso da Lory Del Santo (@lorydelsantoofficial) in data: 29 Nov 2019 alle ore 1:50 PST

Lory, nata il 28 settembre del 1958, quest’anno è opinionista del programma condotto da Piero Chiambretti, mentre l’anno scorso ha partecipato al ‘Grande Fratello Vip 3’ su Canale 5. Soltanto due anni fa ha ottenuto un importante riconoscimento professionale. Ha infatti vinto il premio web per la webserie ‘The Lady’ al Festival Intercomunale di Cinema Amatoriale. Per quanto concerne i reality show, oltre che al ‘GF Vip’, in passato ha preso parte alla quarta edizione de ‘La fattoria’ nel 2009 ed alla quinta di ‘Pechino Express’ nel 2016.

