Francesca Cipriani torna a far parlare di sé con uno scatto davvero bollente su Instagram. In clima natalizio l’ex gieffina ha voluto regalare ai suoi fan una versione super sexy di Babbo Natale. Francesca posa accanto a un albero di Natale con una tenuta super bollente: giarrettiera, reggiseno rosso, tacchi altissimi, cappello da Babbo Natale e posa super sexy.

La showgirl forse più esplosiva della televisione italiana non ha mai nascosto di aver fatto ricordo alla chirurgia plastica e non perde occasione di mostrare le sue curve pazzesche. Non è certo una che si nasconde. Anzi, è una che ama mettersi in mostra. E soprattutto ama mettere in mostra il suo seno del quale va fierissima. Un seno enorme, taglia ottava. Che ha aumentato più volte. “Ho sempre voluto essere una maggiorata e per questo non è la prima volta che intervengo sul mio corpo”. (Continua a leggere dopo la foto)

















Con le sue curve famose in tutto il web, viste le dimensioni fuori dal comune, la Cipriani sa il fatto suo e non smentisce il suo sex appeal.

La vamp continua a stuzzicare i follower con delle immagini della sua vacanza mettendo in evidenza il suo fisico atomico. Una delle ultime foto pubblicate dall’ex pupa de ”La pupa e il secchione’ è al cardiopalma. I fan non possono che manifestare il loro consenso: “Il rossonero ti sta divinamento”; “Sei semplicemente una perla rara complimenti sei bellissima”; “Meravigliosamente stupenda!” sono alcuni dei commenti alla foto. Il suo abbondante seno esplode fuori dal reggiseno nero di pizzo. (Continua a leggere dopo la foto)















La coscia mostra la bella giarrettiera nera e le calze. Insomma, è davvero da mozzare il fiato. Sono in tantissimi ad aver commentato la foto: “A mio modesto parere sei una donna meravigliosa quando sei senza trucco. Rimango ad osservarti in tutta la tua bellezza”; “Sublime”; “Sei una sexy segretaria”; “Hai un sorriso che illumina le mie giornate”. (Continua a leggere dopo la foto)









La scorsa settimana Barbara d’Urso e Francesca Cipriani regalano un siparietto divertente sui social. Dopo la proclamazione dei vincitori del torneo “Domenica Alive” (Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione), la conduttrice e la showgirl sono state protagoniste della famosa cabina rossa. La prorompente Francesca ha minacciato di spogliarsi in piazza Duomo a Milano e Barbara le ha fatto notare che le stava “uscendo una tetta”.

Fuori il seno, tutto. Elettra Lamborghini solo in slip. Prova a coprirsi con le mani, ma ‘non bastano’