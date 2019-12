“Mi piacciono quegli uomini…”. Elodie, Marracash e quel ‘dettaglio’ intimo sulla coppia del momento

La cantante Elodie fa sempre parlare di sé. Alcune ore fa ha mandato in visibilio i suoi fan con un’immagine in lingerie postata sui social, che aveva messo in evidenza il suo spettacolare seno e le sue incredibili gambe. Anche se, per onor di cronaca, bisogna pur dire che ha subito diverse critiche per i suoi nuovi capelli, che non sono stati graditi da alcuni utenti.

Ora, sul settimanale ‘Gente’ ha rilasciato un’intervista molto interessante dove si è soffermata sulla sua storia d’amore con il rapper Marracash e soprattutto sull’intimo e sulle sue preferenze. Non a caso è stata la testimonial di ‘Yamamay’ durante questo periodo natalizio. Ed a proposito di questo ha detto: “Quel video mi ha dato la possibilità di vedermi in modo diverso. E non mi riferisco solo alla mia versione natalizia. Attraverso il bello credo di aver comunicato un lato di me stessa più femminile e sensuale”. (Continua dopo la foto)

















Elodie è quindi scesa nei dettagli ed ha puntato l’attenzione sul mondo femminile ed appunto sull’intimo: “Ogni donna ha il suo stile: rigoroso, semplice o da panterona. A me piace giocare. Mi diverte l’idea di interpretare un ruolo. E avere l’intimo giusto è importante: ti fa sentire bella. A volte ti fa sentire proprio al top. Mi piacciono inoltre gli uomini che ti regalano l’intimo, è una cosa carina ed anche utile”. (Continua dopo la foto)























L’artista ha continuato dicendo: “Si tratta di un modo per capire cosa si aspettano da te, che immagine abbiano della tua sensualità: puoi scoprire che il tuo compagno ti veda come non avevi mai avuto il coraggio di immaginarti. Ed invitarti a sperimentare. Amo gli uomini che sanno apprezzare l’estro, la creatività. In ogni campo. Non mi piacciono quelli che mi frenano. Se voglio esagerare, uscire dal binario e giocare ad essere sensuale, voglio un compagno che sappia rispecchiarsi nel mio gioco di ruolo”. (Continua dopo la foto)

La Di Patrizi ha poi affermato, riguardo i media: “L’esposizione mediatica non mi spaventa. So che la mia vita privata è diventata abbastanza pubblica. E mi va bene così. Cerco di limitarmi nei social, non ne abuso, non siamo una coppia da Instagram. Siamo entrambi molto spontanei. Quando ce ne andiamo in giro siamo molto affiatati e mi fa piacere che si veda”. E sulla sua apparizione alla Scala di Milano con Marracash, ha aggiunto: “Lì è stato bellissimo, mi sono commossa. Alla fine del secondo atto sono scoppiata a piangere, anche se in questo periodo sono molto felice”, ha concluso Elodie.

