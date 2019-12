Fuori il seno, tutto. Elettra Lamborghini solo in slip. Prova a coprirsi con le mani, ma ‘non bastano’

Qualche giorno fa la bellissima cantante ed ereditiera Elettra Lamborghini aveva consigliato ai suoi fan di non seguire nel dettaglio tutto ciò che lei fa durante la sua vita quotidiana. A proposito dei trattamenti di bellezza, aveva infatti detto: “Ragazzi non chiedetemi che crema uso, perché è la stessa crema che uso per gli equini e i bovini, si compra in Messico, non lo so come si chiama e non so nemmeno se in Italia esiste. Comunque, non è consigliabile, non seguite quello che faccio io”.

Ed ancora: “Più precisamente parlando, io faccio equitazione, e so che la crema che uso, serve a sgonfiare i garretti ai cavalli…”. A proposito dei cavalli, in precedenza aveva voluto ricordare sui social il terzo anniversario della scomparsa del suo amato animale: “Mi manchi da morire amico mio…cosa darei per riaverti…oggi sono 3 anni senza di te. Mi hai lasciata mezz’ora prima che ti venissi a trovare…sapevi che sarei venuta e non volevi che ti vedessi andare via. Il tempo cura le cose, ma questa ferita è ancora aperta e brucia da morire. Mi manchi da morire, cosa darei per riaverti”. (Continua dopo la foto)

















Qualche ora fa ha invece voluto deliziare i suoi scatenati fan con un’immagine decisamente ‘bollente’, che ha inevitabilmente scaldato i suoi follower. Il suo corpo e le sue curve sono impeccabili, ma questa volta Elettra è andata oltre ed ha praticamente permesso a tutti di ammirare quasi completamente i fantastici dettagli del suo fisico. Lo scatto è quasi da censura. (Continua dopo la foto)























Mentre si stava preparando per farsi scattare alcune foto, si è tolta i vestiti e si è fatta immortalare esclusivamente con uno slip che ha messo in luce le sue meravigliose gambe e soprattutto è apparsa senza reggiseno. A coprire il suo décolleté esplosivo soltanto la sua mano, che ha non poche difficoltà a non svelarlo. L’istantanea avrà sicuramente mandato in tilt e rischiato di causare infarti a decine di suoi ammiratori. (Continua dopo la foto)

La Lamborghini, classe 1994, è stata impegnata quest’anno su MTV Italia con ‘Elettra Lamborghini: Twerking Queen’ e con ‘The Voice of Italy’ in veste di coach. Ha anche dato vita a due singoli musicali: ‘Tòcame’ e ‘Fanfare’, quest’ultima resa possibile grazie alla collaborazione con il collega Gué Pequeno. Da ricordare inoltre altre due sue esperienze particolari: nel 2016 ha posato per le pagine di ‘Playboy Italia’ e l’anno successivo ha preso parte al reality show spagnolo ‘Gran Hermano Vip’.

