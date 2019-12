Sotto a tutti quei tatuaggi “da duro” Fedez è il papà più dolce del mondo: la foto con Leone è da lacrime agli occhi

Ultimamente la coppia Fedez-Ferragni ha intenerito tutti. Sicuramente i più appassionati di ‘Vieni di me’, condotto da Caterina Balivo non si saranno persi lo scatto del bacio romantico tra Fedez e Chiara sulla neve a cui non è mancato il commento della Balivo altrettanto intenerito: “Comm sit bell’❤️», scrive in napoletano Caterina. Idea di Chiara quella di postare le foto di famiglia in vacanza: “Pronti per le nostre vacanze di Natale sulla neve”.

Fedez e Chiara non hanno mai ritenuto opportuno tenere la loro vita privata lontana dai riflettori. Stesso discorso vale anche per il piccolo Leone,che appare sempre sorridente e felice nelle loro photogallery. Non ultimo, il famoso video che ha intenerito tutto il web, che ha visto Fedez colto in un momento di intimità con il piccolo Leone. Un filmato che lo vede ritratto in compagnia del figlioletto, ma che ha spostato l'attenzione dei follower su un altro particolare. Per il video, Fedez ha scelto la colonna sonora A Natale si può amare di più, tratta dalla nota pubblicità. Colonna sonora che risulta ironica combinata con le immagini di un Leone che con le manine allontana il papà, seduto sul divano accanto a lui. Ma i fan notano un dettaglio: "Il cuscino/divano peloso dietro alla testa di Fedez si confonde con i suoi capelli".







































Eppure, a vederlo, Fedez sembrerebbe tutto fuorché un uomo dal cuore tenero. Le apparenze ingannano, questo è sicuramente certo e Fedez ne è la prova vivente. Il rapper è totalmente vestito di tatuaggi e ogni segno sulla pelle ha un significato importante. Ci sono anche vecchie foto dove Fedez ha pochi tatuaggi, o comunque molti meno rispetto a oggi. Ma da poco è girata una sua foto completamente ripulito, senza nemmeno un tatuaggio, per una campagna pubblicitaria. Quasi si fatica a riconoscerlo. Anche l'influencer non scherza in quanto a trasgressioni. Chiara ha pubblicato uno scatto audace in cui fa capolino il suo piercing al seno. Complice la scollatura profondissima dell'abito indossato, nella foto mostra involontariamente ciò che di solito sui social tiene nascosto.

Sia Fedez che Chiara usano i tatuaggi o i piercing come 'segni' o promemoria di eventi importanti, probabilmente da dedicare anche al figlio. Il piercing di Chiara, ad esempio, è stato fatto dopo la nascita di Leone. E per tornare a Fedez, ha talmente tanti tatuaggi che difficilmente lo riconosceremmo senza. Una quantità che rende quasi difficile distinguerli o accostare un numero definitivo. Si dice che il primo l'abbia fatto a 14 anni, e l'ultimo probabilmente qualche minuto fa. Uno dei tattoo più famosi di Fedez è quello che ha sul collo rappresentante uno squalo che addenta una banconota con il simbolo del dollaro e un cappellino sulla testa con la scritta Zedef (ovvero Fedez al contrario). Sempre sul collo, è visibile quello che forse è il più invadente e riconoscibile tatuaggio di Fedez, ovvero una grande ragnatela.

Visualizza questo post su Instagram Sono solamente un bambino che chiamerai papà ❤️ Un post condiviso da FEDEZ (@fedez) in data: 18 Dic 2019 alle ore 8:03 PST

Scioccante l’ultima foto che Fedez ha pubblicato sul profilo Instagram, in cui appare un grande orsacchiotto abbracciato da parte a parte sia da Fedez stesso che da Leone. Una didascalia a corredo recita: “Sono solamente un bambino che chiamerai papà ❤️”. Di grande impatto emotivo, proprio perché la luce mette in evidenza la pelle tatuata di Fedez, che ancora una volta riesce a lanciare un messaggio importante. Le apparenze ingannano e i tatuaggi nascondono un significato che per molti potrebbe non essere mai afferrato del tutto.

