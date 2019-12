“Ho chiuso con lui”. Cecilia Rodriguez, una decisione per lei giusta: “L’ho fatto per la mia famiglia”

Il 19 dicembre è andata in onda su Real Time la prima puntata della nuova stagione di “Rivelo”, il programma condotto da Lorella Boccia. Personaggi famosi hanno modo, durante le puntate, di raccontarsi nel dettaglio, mettendo la vita privata sotto i riflettori e al centro di eventuali critiche. È questo il caso dell’intervista fatta a Cecilia Rodriguez, da cui sono emersi particolari molto interessanti che riguardano, ovviamente, Andrea Iannone e Giulia De Lellis.

A quanto è emerso dalle parole della bella argentina, pare che abbia deciso di allontanarsi definitivamente, ma le motivazioni andrebbero comprese più specificatamente perchè non sono del tutto chiare e, forse, anche Cecilia sembra avere le idee un po’ confuse. Per comprendere meglio, è necessario approfondire quanto è emerso dall’intervista stessa. Su domanda diretta della conduttrice sul rapporto che ha oggi con il pilota, la bella Cecilia ha risposto: “Con lui ho chiuso per rispetto della mia famiglia”. Continua dopo la foto.

















Cosa spinge la gemella di Belen, che ha volontariamente deciso di lasciare Andrea, a rompere definitivamente i rapporti con l’ex cognato? L’attenzione dovrebbe essere rivolta tutta su Iannone, perchè pare abbia combinato qualcosa di significativo, al punto di decretare anche la fine di un semplice e civile rapporto d’amicizia. Ma prima, scartiamo un’altra pista e scopriamo insieme un altro dettaglio: quale rapporto esiste, ad oggi, tra Cecilia e Giulia? “L’ho conosciuta andando oltre il pregiudizio che avevo nei suoi confronti, mi sono ricreduta ma non siamo mai state amiche”, l’argentina ha tagliato corto così, facendo immaginare che qualcosa possa davvero covare sotto l’intera vicenda. Continua dopo la foto.















E anche su Chi, le parole di Cecilia non concedono dubbi: “Penso siano fatti l’uno per l’altra, sono entrambi alti un metro e una banana”. Insomma, Andrea nasconde qualcosa che pare abbia disturbato l’ex cognata. Il problema di fondo pare cada esattamente sulla scelta presa da Iannone di iniziare la relazione con Giulia. De Lellis ha sempre frequentato casa Rodriguez: tra tante Andrea ha dovuto scegliere proprio lei? Tutto questo presupporrebbe che la scintilla tra i due si sia accesa proprio tra le pareti di casa dell’ex. Per farla breve, secondo la sorella minore di Belen, la storia tra Andrea e Giulia è il risultato di un tradimento o comunque di un atteggiamento irrispettoso che ha tramato alle spalle del clan Rodriguez. Per Iannone la situazione si complica. Infatti per il motociclista questo non può certamente definirsi un bel periodo. Continua dopo la foto.









Risultato positivo al test antidoping, pare stia tentando di metter su una società, facendo coppia con la fidanzata romana, un progetto che, in verità, aveva già fatto discutere molto ai tempi della relazione con Belen, “Sono totalmente tranquillo e ci tengo a tranquillizzare i miei tifosi e Aprilia Racing. Mi rendo disponibile a qualunque contro analisi in una vicenda che mi sorprende, anche perché a ora non ho ricevuto alcuna comunicazione ufficiale”, ha scritto il pilota sui social. Insomma, il ‘no’ secco della Belen e le ultime dichiarazioni di Cecilia, lascerebbero pensare che, agli occhi di tutti, Iannone si sia giocato un asso nella manica decisamente perdente.

