Grave incidente stradale per Lapo Elkann. Ricoverato in codice rosso: le sue condizioni

Lapo Elkan è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale mentre si trovava in Isreale. L’imprenditore 42enne, nipote dell’avvocato Gianni Agnelli, è stato ricoverato in codice rosso all’Assunta Hospital di Tel Aviv con diverse fratture. Elkann stava tornando a Tel Aviv da una visita a Gerusalemme.

L’incidente è avvenuto attorno alle 19. Le dinamiche non sono chiare, ma sembra che non siano state coinvolte altre persone.

L'incidente è avvenuto una decina di giorni fa e gli ha causato diverse fratture. E' stato lui stesso a rivelare l'accaduto: "Voglio ringraziare Dio, e poi i medici israeliani e quelli europei", ha fatto sapere il nipote di Gianni Agnelli, che è stato ricoverato in codice rosso, in coma, all'Assuta Hospital di Tel Aviv, dove è rimasto diversi giorni.

















Ora si trova in una clinica svizzera, da dove racconta di essere sulla via del recupero. "Voglio pregare per i ragazzi giovani che ho visto morire in Israele accanto a me nei letti delle emergenze dell'ospedale, gli amici che mi sono stati vicini, la mia famiglia. Voglio ringraziare Dio di avermi dato la possibilità di ridarmi la vita", ha detto Lapo Elkann.















"Voglio dedicare il mio tempo, il mio cuore e risorse economiche a fare del bene occupandomi della mia Onlus, che non è un capriccio da bambino viziato. Umanamente Lapo Elkann – ha concluso – non è come lo descrivono gli altri ma un uomo con il cuore aperto e che ha voglia di fare del bene. Con l'incidente ho capito che è questo il mio nuovo motto di vita".









Che le sue condizioni di salute siano in miglioramento lo dimostra anche il fatto che ieri Lapo Elkann è tornato a comunicare sui social network, commentando la fusione tra Fca e Psa: “Caro fratello, ho sempre creduto in te e sempre lo farò. Sono orgoglioso di te, grande lavoro di squadra. Batman & Robin = Elkann & Tavares. Bravo”.

