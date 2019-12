Maria De Filippi è la regina di Canale 5. Amici, Uomini e Donne, C’è posta per te, Tu sì que vales: tutti i programmi che portano la sua firma registrano numeri pazzeschi in fatto di ascolti. Dove c’è Maria, che non a caso è anche soprannominata Queen Mary, ci sono dati d’ascolto record. Tanto per fare un esempio, questa ultima stagione di Tu sì que vales si è chiusa con dati sorprendenti.

Sabato 14 dicembre è andata in onda l’ultima puntata dello show del sabato sera di Canale 5 e il programma condotto da Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni che vede in giuria Maria, appunto, Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Teo Mammuccari e Sabrina Ferilli a capo della Giuria Popolare ha segnato ancora una volta un risultato inimmaginabile. Tu sì que vales ha battuto la Festa di Natale di Telethon condotta da Antonella Clerici su Rai1 con ben 5.151.000 telespettatori e il 31.3% di share. (Continua dopo la foto)

















Stesso discorso per Uomini e Donne, altro programma di punta di Maria De Filippi. La puntata dell’ormai famosa proposta di matrimonio di Riccardo Guarnieri a Ida Platano ha catalizzato l’attenzione dei telespettatori. Il 4 dicembre scorso, infatti, il dating show di Canale 5 ha raccolto intorno al piccolo schermo oltre 3 milioni di persone con uno share di oltre il 24%.(Continua dopo la foto)















E potremmo anche continuare, ma il concetto è chiaro. Ma se in tv Maria e i suoi programmi dominano, è assai più raro vedere la conduttrice protagonista sulle pagine della cronaca rosa. Non stavolta però. I paparazzi del settimanale Chi hanno sorpreso la moglie di Maurizio Costanzo a pranzo, a Roma, con un uomo misterioso che le ha anche regalato un mazzo di fiori. (Continua dopo le foto)











Le foto di Chi hanno presto fatto il giro della rete, ma il mistero è stato presto svelato: quell’uomo altri non è che un amico di vecchia data della De Filippi e l’omaggio floreale è per il recente compleanno della conduttrice. Lui è Roberto Maltoni, produttore e capo struttura della Fascino, società che Maria possiede al 50 per cento. Un pranzo di lavoro, dunque, ma non mancano sorrisi anche perché, come detto, c’era da festeggiare anche l’edizione record di Tu si que vales oltre al compleanno di Queen Mary.

Giulia Provvedi e il fidanzato (famoso) dopo il ritorno di fiamma: la prima foto di coppia