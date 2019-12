Miriam Leone stupisce ancora: un altro cambio look per l’attrice. Ed è subito pioggia di complimenti: “Una bomba”

L’attrice Miriam Leone l’abbiamo ammirata fino a poco tempo fa con i suoi capelli color biondo platino, ma adesso in vista delle festività natalizie ha deciso di cambiare. Alcuni giorni fa aveva fatto impazzire tutti, infatti si era fatta immortalare in una spa di un centro benessere sul lago di Garda, con gli occhi chiusi ed un costume di colore bianco che metteva in evidenza il suo seno esplosivo.

Come detto poco fa, stavolta ad essere interessati dal suo repentino cambiamento sono stati i capelli. La sua volontà è stata quella di tornare alle origini ed è diventata rossa, ovvero il suo colore naturale. Una decisione che ha entusiasmato i suoi ammiratori, che le hanno regalato numerosissimi like e commenti molto positivi. Ma la novità non è rappresentata solo dal cambio colore. (Continua dopo la foto)

















L’ex Miss Italia ha deciso di affidarsi alle sapienti mani di uno degli hairdresser più amati dai vip, ovvero Davide Diodovich. Oltre al colore rosso, nell’immagine si può notare con evidenza che la donna ha anche scelto un nuovo taglio di capelli. Nella didascalia ha scritto: “Celebrating holidays e l’anno nuovo, (che sta arrivando, Lucio) with a new haircut…e colore!”. (Continua dopo la foto)























Lo scatto ha superato gli 80 mila like ed è stato commentato da centinaia di utenti. Ecco i commenti dei follower più rappresentativi: “Cara Miriam, scusa se mi permetto, ma il tuo colore di capelli è questo, così sei fantastica, buon Natale…”, “Ho avuto un infarto dopo aver aperto la foto”, “Stai benissimo così”, “Sto male, che bambola…”, “Stupenda”, “Una bomba”, “Bellissima”, “Quando una donna si taglia i capelli…”. (Continua dopo la foto)

Leone, nata a Catania il 14 aprile del 1985, nel 2019 è stata protagonista a Sky Atlantic con la serie televisiva ‘1994’ diretta dal regista Giuseppe Gagliardi. In tv l’abbiamo vista all’opera anche in ‘Distretto di Polizia’, ‘Il tredicesimo apostolo’, ‘I Medici’, ‘La dama velata’ e ‘In arte Nino’. Per quanto riguarda le sue esperienze cinematografiche, nel 2019 ha recitato nel film ‘L’amore a domicilio’. Si ricordano anche ‘In guerra per amore’, Il testimone invisibile’ e Un paese quasi perfetto’. Nel 2020 sarà invece Eva Kant nel film ‘Diabolik’, diretto dai Manetti Bros. e sarà affiancata dal collega Luca Marinelli. Nel 2018 ha inoltre ricevuto una candidatura al Nastro d’argento come miglior attrice protagonista per ‘Metti la nonna in freezer’.

