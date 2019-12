Le Donatella, ovvero Silvia e Giulia Provvedi, sono inseparabili. Attivissime su Instagram, dove hanno il profilo in comune, in questo periodo sono anche tornate in televisione. Le gemelline Provvedi fanno infatti parte della giuria di All Together Now, lo show condotto da Michelle Hunziker con la partecipazione di J-Ax che va in onda in prima serata il giovedì sera. Oltre alle doti canore, la forza di Giulia e Silvia è proprio il fatto di essere sempre insieme.

E, insieme, spesso infiammano Instagram. Non sono rari, infatti, gli scatti sexy che le sorelle regalano ai loro tantissimi fan. Ma anche da sole sanno come alzare la temperatura in rete. Solo pochi giorni fa, per esempio, Giulia, che è la gemella bionda ha postato uno scatto in solitaria che ha mandato subito in tilt i fan che seguono le due cantanti. Un selfie a dir poco sensuale.

















"Giulidoll" la didascalia e in effetti Giulia sembra proprio una bambola con quei capelli biondi e gli occhioni da cerbiatto, ma a rubare la scena è sicuramente stata la scollatura. Davvero infinita, profondissima, che lascia pochissimo spazio all'immaginazione. Impossibile ignorare quelle curve e sotto al post i fan si sono sbizzarriti coi commenti: «Sei uno splendore…sei eccezionale», «Bellissima, sei uno schianto», «Sei fantastica, non ho parole per descrivere la tua bellezza».















Anche nell'ultimissimo post Giulia è uno schianto e decisamente meno scollata, almeno sul davanti. Ma la particolarità è accanto a lei c'è Pierluigi Gollina, il fidanzato con cui è da poco tornata insieme. La cantante e il calciatore hanno trascorso l'estate da single poi il colpo di scena e ora, per la prima volta, il 24enne e la 26enne tornano a farsi vedere felici e innamorati in pubblico.











Due mesi fa Giulia confermava di aver dato una seconda chance al rapporto con il portiere. Lui le aveva dedicato tenere parole sul social, lei aveva invece spiegato al settimanale ‘Grazia’: “Dopo un periodo di pausa mi sono rifidanzata con Pierluigi Gollini. Con lui ci capiamo, siamo entrambi molto determinati”. L’occasione della prima foto di coppia dopo il ritorno di fiamma è stata la cena di Natale dell’Atalanta, la squadra di Bergamo in cui milita “il Gollo”, E su Instagram i cuoricini sono arrivati a pioggia.

