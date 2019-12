Gli ultimissimi gossip danno Marica Pellegrinelli in dolce attesa. Dopo la rottura con Eros Ramazzotti, la modella ha ritrovato il sorriso accanto a Charley Vezza, l’imprenditore e designer con cui, dopo una lunga serie di paparazzate iniziate l’estate scorsa, è da poco uscita allo scoperto sui social. E se fino a qualche giorno fa non si faceva che parlare di una loro convivenza, ora l’indiscrezione regina è quella secondo cui Marica starebbe aspettando già un figlio dal nuovo compagno.

A scatenare i pettegolezzi alcune foto apparse sul settimanale Diva e Donna in cui la coppia è al party di Maurizio Cattelan. Gli scatti apparsi sulla rivista mostrano Marica e Charley felici e complici ma, soprattutto, nasconderebbero un pancino sospetto. Che, nota il settimanale, lei si tocca più volte. Inoltre, a conferma di questa voce, uno degli ultimi scatti social della Pellegrinelli: una vecchia foto risalente ai tempi di una delle sue gravidanze. (Continua dopo la foto)

















Marica Pellegrinelli è già mamma di Raffaella Maria e Gabrio Tullio, nati dall’amore per Eros che stavolta, di fronte agli ultimi gossip, ha scelto la via del silenzio. Su Instagram il cantante ha postato esclusivamente contenuti che riguardano i suoi concerti. Pochi giorni fa, poi, si era sfogato sulle pagine del Corriere della Sera dicendosi “orgogliosamente single”. (Continua dopo le foto)















E aveva anche parlato dei pettegolezzi che l’avevano travolto dopo la rottura con la Pellegrinelli: “Sono orgogliosamente single – aveva assicurato il cantante romano -, ma se saluto una fan a Lubiana o se mando un sms alla nuova Miss Italia qualcuno si inventa chissà che storia. So di essere nell’occhio del ciclone, ma non c’è freno allo schifo del gossip”. (Continua dopo le foto)











Eros, insomma, è single. Eppure qualcuno, nelle scorse ore, ha spifferato che ci sarebbe in corso un riavvicinamento con una sua ex del passato. L’indiscrezione arriva dal settimanale Oggi. “Si mormora che anche per Eros sia un periodo sereno e ricco di novità. Si dice che abbia ritrovato la carica e l’entusiasmo grazie al ritorno di fiamma con una persona con cui in passato aveva avuto una intensa relazione”. Chi è? Mistero (almeno per adesso).

