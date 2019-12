Anna Tatangelo, quello che indossa non copre tutto… E lo zoom punta proprio lì

La cantante Anna Tatangelo rischia davvero di causare dei malori ai suoi numerosi fan. In queste ore si sta infatti letteralmente scatenando sui social per mettere in mostra tutta la sua eccezionale bellezza e sensualità. Prima ha mandato tutti in tilt con una foto che la immortalava di spalle, ma senza reggiseno, per far leggere un suo tatuaggio.

Il tattoo in questione recita: “Lavora per una causa, non per un applauso. Vivi la vita per esprimere e non per impressionare. Sforzati di far sentire la tua assenza e non la tua presenza”. Ed ovviamente i commenti erano arrivati a decine. Qualche ora fa è tornata nuovamente alla ribalta proponendo un’immagine davvero ‘bollente’ che ha scatenato le fantasie dei suoi accaniti ammiratori. Vediamo cosa ha fatto. (Continua dopo la foto)

















Lei è stata grande protagonista a ’20 anni che siamo italiani’ insieme al suo partner Gigi D’Alessio. E nei confronti di quest’ultimo gli ha lanciato una frecciatina che ha sorpreso il pubblico. Vanessa Incontrada le aveva chiesto: “Gigi è molto simpatico. Anche a casa lo è?”. Ed Anna aveva replicato: “A casa un po’ meno!”. Ma andiamo adesso ad analizzare la bellissima storia Instagram proposta ai suoi follower. (Continua dopo la foto)























Mentre era a cena con amici e amiche nella capitale Roma, ha postato alcune stories. Ed una in particolare ha catturato tutte le attenzioni. Ha posto l’accento sui suoi shorts cortissimi di colore nero e le calze ricamate e lo zoom ha fatto impazzire di gioia i fan. La visione delle sue straordinarie gambe è stata quasi celestiale. La Tatangelo non smette mai di stupire. (Continua dopo la foto)

Anna Tatangelo, nata a Sora il 9 gennaio del 1987, ha preso parte al Festival di Sanremo otto volte. Ha inciso oltre novanta canzoni ed ha venduto un milione di dischi ed ottenuto circa venti dischi tra platino ed oro. Lei è stata in grado di vincere in carriera anche il ‘Premio Mia Martini Giovani’, un ‘Venice Music Award’ ed un ‘Wind Music Award’. Nel 2018 ha partecipato e trionfato al programma di Sky Uno, ‘Celebrity MasterChef Italia’. Quest’anno è stata ospite a Rai 1 a ‘Buon compleanno Pippo’ e giudice su Canale 5 di ‘All Together Now’. Nell’ultimo Festival di Sanremo, si è piazzata al ventiduesimo posto con la sua canzone ‘Le nostre anime di notte’. Chissà se la vedremo sul palco dell’Ariston anche nel 2020.

