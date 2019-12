Prima di partire per le sue vacanze natalizie a Sandringham, la regina Elisabetta organizza un pranzo pre natalizio per una manciata di parenti stretti e quest’anno la ‘star’ che ha rubato la scena è stato l’ultimo arrivato in casa Windsor-Middleton, il principino Louis.

La sovrana ha accolto tutti a palazzo, figli, cugini, nipoti e pronipoti. Accanto a lei c’erano William e Kate, arrivati in due auto separate, il principe in compagnia di George, 6 anni, e la duchessa con Charlotte (4 anni) e, appunto, il piccolo Louis (18 mesi compiuti il 23 aprile 2019). Nelle nuove immagini, il principino è visibilmente cresciuto è in macchina insieme alla mamma Kate e alla sorella Charlotte. Gli ospiti sono stati accolti da calici di champagne, vassoi di tartine e canapè, e si sono poi seduti a tavola per un tipico pranzo natalizio in stile inglese. (Continua a leggere dopo la foto)

















Il menù prevedeva tacchino arrosto e verdure, i tradizionali “Yorkshire Pudding”, una sorta di bignè salato, e salse varie. Per finire, il Christmas Pudding, il dolce di Natale che dovrebbe contenere una monetina portafortuna ma che la regina ha vietato per timore che uno degli ospiti possa ingerirla per sbaglio. Il Pudding non è stato preparato dalle cucine di Buckingham Palace ma acquistato nel supermercato preferito della regina, Fortnum & Mason. (Continua a leggere dopo la foto)















L’ultima volta che abbiamo visto in ‘carne e ossa’ Louis è stato lo scorso luglio in occasione del suo battesimo. Da allora sono state pubblicate un paio di foto: una per il compleanno del Principe Carlo, suo nonno, risalente sempre a luglio e una per la cartolina di Natale, scattata in autunno. A proposito di cartoline di Natale, su Twitter è stata pubblicata in anteprima quella del 2019. (Continua a leggere dopo la foto)









Lo scatto è stato condiviso in Rete dall’Air Commodore Dawn McCafferty. La duchessa di Cambridge è diventata patrona della RAF Air Cadets nel 2016, subentrando al duca di Edimburgo che aveva detenuto la carica per oltre 63 anni. Sul bigliettino c’è infatti scritto: ”Vi auguro un felice Natale e anno nuovo”, ed è firmato a penna da ”Catherine”.

