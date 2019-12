Raoul Bova e Rocìo, lo scatto privato dopo tanto dolore. Solo tanti cuori per loro

A fine novembre il popolare attore Raoul Bova ha dovuto fare i conti con uno dei lutti più gravi, ovvero la morte della sua amata mamma Rosa. Poco dopo il decesso della donna, lui aveva postato una foto in sua compagnia su Instagram ed aveva scritto il seguente messaggio: “Mi piace ricordarti così mammina mia…Risate, abbracci e fiori…”. E la sua fidanzata Rocìo Munoz Morales le aveva voluto fare un ultimo saluto pubblico.

“Grazie per la tua forza, la tua allegria, energia, carattere…Grazie per essere stata un’anima rock…come dicevo sempre io”. Ora, l’attrice e modella spagnola ha deciso di postare un bellissimo scatto sul suo profilo decisamente di tutt’altro tenore. Nell’immagine è immortalata insieme al suo bel Raoul. E la dedica rivolta a lui è da strappalacrime. (Continua dopo la foto)

















Si tratta della prima foto nella quale compare Raoul dopo la sua tragica perdita. Appaiono davvero molto felici ed intimi, a testimonianza che il loro grande amore è indissolubile. Rocìo ha inoltre lasciato una commovente didascalia: “Non sarà la nostra miglior foto…Ma è la più vera del mondo! Perché io e te siamo proprio così”. (Continua dopo la foto)























Lo scatto ha collezionato oltre 19.500 like ed una miriade di commenti da parte dei loro ammiratori. Infatti, i fan hanno pubblicato numerosi post molto positivi: “Siete meravigliosi, questo sì che è amore vero”, “Siete stupendi, vi ammiro molto”, “Siete fantastici”, “Belli e innamorati”, “Questa è una foto bellissima, esprime tutta la verità che siete…E poi non c’è ricchezza più grande della naturalezza e della semplicità”. (Continua dopo la foto)

Dopo la morte della signora Rosa, si era scatenato un putiferio sull’ex moglie di Bova, Chiara Giordano, la quale aveva postato un’immagine allegra, decisamente inopportuna visto che era deceduta la sua ex suocera. La Giordano aveva immediatamente replicato, scrivendo: “Grazie, apprezzo. Credimi, il rispetto c’è stato. Non tutto si comunica in tempo reale e la vita vera non dovrebbe essere quella dei social ma quella vera”. A quanto pare infatti quell’immagine era stata programmata prima che avesse appreso della notizia della dipartita della mamma di Raoul. Messaggi di vicinanza all’attore erano giunti anche da vip come Tosca D’Aquino, Valeria Marini, Filippo Magnini, Antonella Clerici e Laura Pausini per citarne alcuni.

