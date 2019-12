Lingerie e nient’altro. Elodie mai così sexy: “Sei l’ottava meraviglia”

Nei giorni scorsi la bellissima cantante Elodie si era mostrata sui social con un look che non era piaciuto ad alcuni fan. I suoi capelli portati con gel schiaccianti avevano provocato una reazione negativa da parte di alcuni. Ad esempio, c’è chi aveva scritto: “Ti preferisco con i capelli nell’altro modo…così schiacciati secondo me non ti donano…”. E lei aveva replicato con un semplice “Ok”, forse perché infastidita da quel commento poco gradito.

Ma nel nuovo scatto l’artista ha messo d’accordo praticamente tutti. Lo scatto decisamente ‘hot’ ha raccolto il parere favorevole di migliaia di follower, che le hanno dispensato una marea di mi piace e di commenti positivi. L’outfit scelto dalla donna ha conquistato il web, rischiando anche di causare dei malori ai deboli di cuore. Andiamo a vedere come si è presentata su Instagram. (Continua dopo la foto)

















Si è immortalata mentre è seduta su un divano con una tazzina di caffè in mano. Addosso ha una spettacolare sottoveste di colore rosso, che fa intravedere il suo bel décolleté. Le gambe sono meravigliose, il suo sguardo non è invece rivolto verso l’obiettivo. Guarda infatti giù e la sua espressione regala ancora più magia e sensualità all’immagine. (Continua dopo la foto)























I suoi capelli sono uguali a quelli proposti in precedenza ed ancora una volta è arrivato un commento non carino: “Ma li vuoi far crescere?”. L’assenza del reggiseno ha mandato in tilt la maggioranza dei suoi fan, che hanno postato: “Troppo bona”, “E un caffè me lo offri?”, “Che fi…a”, “Bellissima”, “Ottava meraviglia”, “Stupenda è dir poco”, “Wow incanto…”, “Quanto vorrei essere Marracash”. (Continua dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram ☕️ • @yamamayofficial #JingleBells #XmasCollection #adv Un post condiviso da Elodie (@elodie) in data: 18 Dic 2019 alle ore 3:40 PST

A proposito del fidanzato, in una recente intervista rilasciata a ‘Grazia’ aveva dichiarato: “Sì, è vero. Quando ho visto arrivare Marracash io che sono sempre disinvolta davanti alla telecamera e so gestire bene ogni tipo di situazione, ho provato imbarazzo, mi sentivo osservata da lui…La sera, quando sono tornata a casa, mi ha scritto un messaggio molto carino. Noi ragazze di periferia sappiamo che se vuoi qualcosa devi andartelo a prendere. Nella vita, nel lavoro e anche in amore…”. Quest’anno la giovane artista è stata giurata su Rai 1 al ’62° Festival di Castrocaro’ e special coach di ‘The Voice of Italy’. Il suo ultimo riconoscimento lo ha ottenuto nel 2017, quando ha vinto il premio disco d’oro per l’album ‘Un’altra vita’ al ‘Wind Music Award’.

