“Ma sei vera?”. Ambra Lombardo, lo scatto è bollente. La crisi con Kikò è alle spalle

Ambra Lombardo non perde occasione per fare parlare di sé. Tirata in ballo dai giornali di gossip, con il suo rapporto con Kiko Nalli in perenne discussione, Ambra Lombardo adesso ha deciso di far parlare altro: le sue bellissime forme. Affascinante e coinvolgente come non mai, l’ex gieffina ha fatto innamorare migliaia di fan con una scatto a dir poco bollente che, nel giro di pochi minuti, ha fatto il pieno di commenti e cuoricini.

L’ex gieffina infatto ha pensato bene di vestirsi da “Babbo Natale”. Un “Babbo Natale” incredibilmente sexy. Il suo look ha completamente catturato l’attenzione dei followers: la giacca rossa di Santa Claus lascia intravedere il completino intimo di pizzo nero. Un vero e proprio spettacolo per gli occhi. Davanti a tanta meraviglia la fantasia dei followers di Ambra ha creato dei film a luci rosse. Il suo fisico da urlo e la sua espressione accattivante rendono l’intera immagine paradisiaca. La Lombardo è stata riempita di complimenti. Continua dopo la foto

















Ambra Lombardo su Instagram in versione “Babbo Natale” super sexy ha completamente mandato fuori di testa i suoi followers. La bellissima Ambra con la sua incredibile sensualità ha lasciato tutti a bocca aperta: «Bellissima! Adesso il Natale ha un suo significato». Un fan, molto romanticamente, ha scritto: «Sei stupenda Ambra. Che meraviglia» e un altro ha immediatamente aggiunto: «Grazie del regalo che ci hai fatto con questa foto!». Continua dopo la foto















Molti hanno apprezzato il suo look natalizio: «Io sono un elfo! Vuoi un aiuto a consegnare i regali?». Infine, un fan riferendosi a Kikò ha dichiarato: «Hai una Santa Claus di lusso!». Nata a Modica (in provincia di Ragusa) il 10 gennaio 1986, Ambra Lombardo ha conseguito una laurea in Scienze dei Beni culturali, specializzandosi poi in Archeologia. I genitori le hanno trasmesso la cultura del sapere e lei ne è rimasta particolarmente affascinata. Continua dopo la foto











Tanto da trasferirsi a Milano per insegnare Lettere e Storia. Non a caso, ha affermato di avere come idolo Alberto Angela. Ma c’è anche un altro risvolto della vita professionale della splendida 33enne ed è quello del mondo dello spettacolo e della moda. Ambra Lombardo è infatti anche una modella ed è presente su molte passerelle milanesi e non solo. Lei, bellissima, un contatto con il mondo dello spettacolo l’aveva già avuto. E non si era trattato di una piccola comparsata. In pochi lo ricorderanno, ma era il 2004 quando la siciliana partecipò a Miss Italia, chiudendo seconda solo a Cristina Chiabotto.

Ti potrebbe interessare: La cantante morta a 32 anni: da un anno lottava contro un maledetto tumore