“Una zia e una madrina famosissime per Dodo”. Rosa Perrotta e il figlio, la ex tronista di UeD lo dice per la prima volta

Il loro amore è esploso a ‘Uomini e Donne’ e continuano a viverlo in maniera gioiosa nella vita di tutti i giorni. Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono più felici che mai. Ricorderete che lo scorso 25 luglio sono anche diventati mamma e papà con la nascita di Domenico, chiamato da tutti Dodo. L’arrivo del bambino ha fatto rinviare il programmato matrimonio dei due, ma questo non ha cambiato praticamente nulla nella relazione.

Rosa è molto contenta di essere madre ed al settimanale ‘Nuovo Tv’ ha parlato del suo rapporto col figlio: “Vivo la mia maternità senza perdere nessun istante della vita di mio figlio. Lo allatto, non ho una tata, lo porto con me ovunque, faccio tanti sacrifici per incastrare lavoro e famiglia. Lui ha la priorità su tutto, me lo voglio godere: sono una mamma prima di ogni cosa”. (Continua dopo la foto)

















Anche se essere mamma è la cosa più bella che le sia capitata, vorrebbe anche fare un salto di qualità in ambito lavorativo. Al momento lavora come web influencer ed opinionista televisiva, ma in futuro vorrebbe diventare un’attrice. Anche lui ha voluto dire la sua al settimanale ed ha confidato di essere prontissimo ad unirsi in matrimonio con la sua dolce metà. (Continua dopo la foto)























“Non vedo l’ora di sposare Rosa, ancora non siamo riusciti a fissare la data. Per adesso il nostro cucciolo ha la priorità assoluta, ma non escludiamo che il 2020 possa portarci questa ennesima gioia, quella di diventare marito e moglie”, ha dichiarato Tartaglione. E l’ex tronista del dating show di Maria De Filippi si è soffermata inoltre proprio su quest’ultima e su Barbara D’Urso. (Continua dopo la foto)

“Siamo qui grazie a Maria De Filippi, le dobbiamo la nostra esistenza come coppia e, ora, come famiglia. Senza di lei nulla di tutto ciò sarebbe successo. Non ci saremmo stati Pietro ed io. Le sarò grata e riconoscente a vita per quello che mi ha regalato. E poi dico grazie a Barbara D’Urso: ha condiviso con noi tutti i momenti più belli e importanti della nostra storia. Ci è vicina tuttora, anche a livello personale, sempre affettuosa e carica con noi. Maria è la zia, Barbara è la madrina”, ha concluso la bellissima Rosa Perrotta. Rosa, classe 1989, è campana. Spicca su di lei la scritta ‘My first time’ realizzata con Pietro per festeggiare il primo mese insieme. Ha inoltre una rosa sul braccio destro, un cuore sul polso e sul braccio sinistro un cerchio con una punta al centro.

