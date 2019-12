“Mi ha fatto male”. Cecilia Rodriguez, parole inaspettate sulla sorella Belen. Ora ha deciso di parlare

Era estate e si sa che il gossip si accende più facilmente sotto il sole. Abbiamo visto che Cecilia Rodriguez ha trascorso delle vacanze all’insegna dell’originalità: Ibiza e il suo fidanzato Ignazio Moser. Cosa desiderare di più? Nulla ha potuto distogliere i due innamorati dalla vacanza e dal relax, ma il gossip, a differenza di tutti, non conosce momenti di ‘relax’ e da già questa estate correvano piccanti voci sulle due sorelle Rodriguez. I confronti con Belen non sono mancati e sembrano non essere neanche finiti.

A fare scattare l’allarme rosso, una foto in particolare, che riesce a centrare il bel fondoschiena di Cecilia. Quel lato B tonico e senza veli è stato preso come esempio delle due bellezze messe a confronto. Come sempre rivelare troppo della vita privata dimostra essere un’arma a doppio taglio, che se non si sa usare bene, prima o poi restituisce il colpo. Cecilia, oltre a tenere testa alle polemiche di casa Moser, troppo elegante per una super sexy come lei, deve portare costantemente un altro fardello, ovvero il paragone con la sorella Belen. Le due Rodriguez si assomigliano molto e forse è anche per questo che ogni volta che Cecilia pubblica una foto esce il paragone. Continua dopo la foto e il post.

















Visualizza questo post su Instagram Gracias Dios, por este regalo tan lindo! 💗 #miamor Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real) in data: 10 Ago 2019 alle ore 3:27 PDT

Nelle ultime foto estive pubblicata da Cecilia la vediamo sul bordo di una barca a prendere il sole in costume. Una bellissima foto che esprime tutta la sua giovinezza, ma non risaltano molto le sue curve. Un fan le commenta: “Belen ha le forme più tonde!“. Come l’ha presa Cecilia? In realtà molto bene, ha risposto al suo follower dicendo: “Confermo! Rimane sempre la padrona delle padrone!“. Insomma, il paragone mette a dura prova il rapporto tra sorelle, perchè tutti siamo certi che le critiche non passano inosservate. E infatti torna tutto a galla. Nel salotto di Lorella Boccia Cecilia Rodriguez si lascia andare in una lunga intervista. Continua dopo la foto.















La conduttrice parte con la domanda su Ignazio Moser, e precisamente su un eventuale matrimonio. Cecilia dimostra di avere le sue fragilità, a differenza di quanti possano pensare il contrario e rivela: “Matrimonio? Sono un pò frenata su questo al momento, ho sempre paura che si possa rovinare qualcosa del nostro rapporto. Conviviamo da quando ci siamo conosciuti quindi non ho questa fretta, ancora”. Le critiche da parte dei coniugi Moser potrebbero mettere il bastone tra le ruote e mandare a rotoli tutti i loro progetti futuri? Al momento il bel Ignazio sembra avere le idee chiare e soprattutto non sembra voler lasciare la bella Cecilia. Continua dopo la foto e il post.









Visualizza questo post su Instagram 14.11.19 ☀️ @mefuireal #ss20 Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real) in data: 14 Nov 2019 alle ore 12:35 PST

Gli animi si accendono quando le domande puntano proprio sul dente che fa già male: come avrà vissuto Cecilia il paragone epico con la sorella Belen? L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ammette: “Col tempo ho imparato a gestire le critiche… all’inizio mi facevano male. Sono arrivata in Italia dopo mia sorella, ho capito che c’era la possibilità di lavorare e ne ho approfittato. Chi non lo avrebbe fatto? Questi paragoni con lei non mi sono mai piaciuti”. Cecilia sembra essere la più esuberante tra le due sorelle e questo atteggiamento non sarà figlio di una profonda insicurezza? Probabilmente si.

