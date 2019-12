Nonostante la posizione assunta da Elisabetta Gregoraci, sul presunto flirt tra Flavio Briatore e Benedetta Bosi, 49 anni più giovane di lui, ad oggi sembra essere tornato il ciel sereno sopra la testa della coppia. I due sono stati a pranzo insieme a Monte Carlo e l’imprenditore ha documentato via social con un video pieno di ‘love’. Anche e soprattutto per amore di loro figlio Nathan Falco, Gregoraci e Briatore hanno sempre provato a mantenere un rapporto civile, di reciproca tolleranza. Ma spesso, troppo spesso, con il gossip non è sempre facile mantenere i nervi saldi.

Quella di Briatore verso la studentessa si può definire una vera e propria “sbandata”, a cui la Gregoraci ha apportato pesanti critiche nonché una posizione di totale disapprovazione. Gelosia? Questo non si potrà mai comprendere del tutto, ma rimane certo che la lite tra i due è durata poco: è bastata qualche settimana per riappacificare animi e intenti. Infatti, sembrano essersi dati una seconda possibilità. Ma evidentemente la giovane età della studentessa ha sollevato qualche quesito in Elisabetta e di tutta risposta non perde tempo a sottolineare che, anche lei, non ha una bellezza che si sciupa nel tempo. Continua dopo la foto.

















La showgirl calabrese cura il suo rapporto con i follower e lo fa personalmente. Ad ogni commento, lei risponde ringraziando. La sua bellezza, va sottolineata, soprattutto perchè Elisabetta ha anche altre altre doti apprezzatissime dai fan: umiltà e simpatia sembrano essere le armi vincenti della trentanovenne di Soverato. Nell’ultima immagine i commenti dei fan sembrano aver risposto alle aspettative della Gregoraci: “Sei semplice e sbarazzina, sembri una ragazzina”. Nonostante sia una donna matura -rispetto la Bosi- Gregoraci può dormire sonni tranquilli, perchè a quanto pare nessuno osa mettere in discussione un vino che è migliorato con il tempo. Continua dopo la foto e il post.















Visualizza questo post su Instagram ’ Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal) in data: 17 Dic 2019 alle ore 7:20 PST

Nessuna posa da choc, nessun vestitino super sexy, Elisabetta riesce ad ammaliare indossando dei semplici micro shorts e un paio di stivaletti sportivi alla caviglia. Seduta su un molo, la conduttrice si lascia immortalare nella sua semplicità, dando un consiglio allo stuolo di followers di cui può vantare: “Sii sempre l’eccezione”, e ancora: “Tu lo sei!!!!”, confermano i fan. se. E poi una parte del suo corpo che non può passare inosservata: le gambe. “Ma sono gambe o è l’autostrada del sole?”, “Mamma che gambe lunghe”, “Vuoi mettere la bellezza del Sud con quella del Nord? Non c’è dubbio: vince il Sud, tu ne sei la prova”. Continua dopo la foto e il post.









Genuina e autoironica, Elisabetta sembra rimettersi al centro delle attenzioni e lo fa con poco. E poi è anche mamma, aspetto che in alcun modo va sottovalutato quando si parla di lei. In una precedente intervista su Oggi, è stata Elisabetta stessa ad affermare che: “Sono la tipica mamma italiana, fisica, coccolona, un po’ ansiosa, rompiballe. Fosse per me sbaciucchierei sempre mio figlio, ma ora davanti agli altri devo trattenermi, “mamma basta con tutti questi baci”, mi dice. Sono quella che insiste perché si metta la maglietta della salute, la porto pure io”. Diciamo che gli shorts tradiscono un po’ le temperature invernali, ma cosa non si farebbe per mettere a tacere i pettegolezzi e le serenate un po’ troppo stonate di un perduto innamorato?

