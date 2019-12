Pago, ufficializzato a Verissimo come concorrente della casa de “Grande Fratello Vip 4” è stato ospite di Silvia Toffanin per raccontarsi. “Alfonso Signorini mi ha convinto subito a partecipare al GF Vip”. Ai microfoni del talk show ha dichiarato: “Ne ho veramente bisogno. Entro nella casa pieno di entusiasmo, ancora un po’ ferito, ma in qualche modo le ferite vanno rimarginate e il Grande Fratello ha quel potere”.

La notizia è rimbalzata sui social e in questi giorni si è discusso sul commento dell’ex cognata (Elga Enardu) alla notizia della sua partecipazione al Grande Fratello. Da parte di Serene nessun commento, ma Elga ha commentato il post dell’ex cognato con 3 emoticon a forma di cuore. Commento che però non era piaciuto per niente ai fan del cantante. (Continua a leggere dopo la foto)

















“Questa è la dimostrazione di quanto sono false – si legge sotto i cuori postati da Elga per Pago- e che cercano solo soldi in tutto quello che fanno.. non hanno sentimenti”. Poi un altro messaggio al veleno per Elga: “Non ha mai detto una parola pubblica a favore di Pago, mai, non ha mai detto ‘mia sorella ha fatto delle cavolate, ma è mia sorella- ma Pago è un grande’, anzi con la presunzione che la contraddistingue era combattiva… Tra le due preferisco tremila volte Serena ad Elga”. (Continua a leggere dopo la foto)















Nelle ultime ore Pago è rifinito al centro del gossip. Ma non per le parole su Serena o per la sua partecipazione al GF Vip.

A riportare il gossip è il magazine Chi nell’ultimo numero in uscita mercoledì 18 dicembre 2019. “Dopo la rottura con Serena Enardu a Temptation Island Vip, è diventato oggetto del desiderio delle donne di ogni età. – si legge nell’articolo – In particolare c’è un’artista famosa che ha messo gli occhi sul cantante”. (Continua a leggere dopo la foto)









E ancora: “Lo riempie di inviti galanti e messaggi affettuosi”, si legge sul settimanale. Ma Pago come ha reagito al corteggiamento della famosa artista? “Al momento, – conclude l’articolo – non cede”. Il cuore di Pago sarà libero al Grande Fratello Vip, anche se lui, proprio a Verissimo, si è detto ancora innamorato dell’ex Serena. “Sono ancora innamorato di Serena, – ha detto il cantante – non mi vergogno di dirlo perché un sentimento così forte non può svanire da un giorno all’altro”.

