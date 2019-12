Andrea Iannone sospeso per doping. Giulia De Lellis rompe il silenzio: “Chi sa…”

Il motociclista Andrea Iannone sta vivendo momenti davvero duri da un punto di vista professionale e strettamente umano. Sottoposto ad un test antidoping, è risultato positivo e la Federazione Italiana Motociclisti non ha potuto far altro che sospenderlo in attesa di altri riscontri. Lui ha rotto il silenzio ed ha subito voluto dire la sua, mostrandosi molto sereno nonostante la cattiva notizia.

Lo sportivo ha infatti pubblicato un post su Instagram, dove ha espresso il suo stato d'animo: "Sono totalmente tranquillo e ci tengo a tranquillizzare i miei tifosi e Aprilia Racing. Mi rendo disponibile a qualunque contro analisi in una vicenda che mi sorprende, anche perché – ad ora – non ho ricevuto alcuna comunicazione ufficiale. Negli anni, e anche in questa stagione, mi sono sottoposto a continui controlli, risultando ovviamente sempre negativo, per questo ho la massima fiducia nella conclusione positiva di questa vicenda".

















In sua difesa si è immediatamente schierata la sua fidanzata, la famosa influencer Giulia De Lellis. I suoi fan gli hanno mostrato vicinanza e sperano che possa essere fatta chiarezza al più presto. I suoi seguaci gli hanno scritto: "Speriamo Andrea, il potenziale ce l'hai eccome", "Pure noi siamo tranquilli, perché sappiamo chi è Andrea Iannone, una persona perbene, corretta e leale…sempre con te".























Ed altri ancora: "Sempre a testa alta perché tu puoi", "Sei grandissimo", "Forza campione". Ovviamente, come anticipato poco fa, a far rumore è stato soprattutto il post della sua partner. La De Lellis gli ha infatti detto pubblicamente: "Chi ti conosce sa…non servono altre parole". Dunque, nessun tentennamento della giovane che crede al 100% nell'onestà e nella correttezza della sua dolce metà. Anche Francesco Monte gli ha manifestato affetto con un semplice cuore postato sotto il post di Iannone.

Nei giorni scorsi i due fidanzati erano finiti al centro del gossip per una notizia lanciata dal settimanale ‘Chi’ diretto da Alfonso Signorini: “Giulia De Lellis vuole cambiare il suo management e aprire una società con il fidanzato Andrea Iannone. Così potranno gestire insieme i loro affari”. Ma adesso per lei è tempo di stringersi attorno ad Andrea per aiutarlo a superare questa difficile prova.

