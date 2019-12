Monica Bellucci, il super-gossip. La ‘più bella’ paparazzata insieme a lui: la foto non lascia dubbi

Torna alla ribalta la vita privata dell’attrice italiana Monica Bellucci. La donna qualche mese fa aveva confessato che la sua storia d’amore con l’artista francese Nicolas Lefebvre fosse terminata. Al settimanale ‘F’ aveva infatti detto: “Nella storia con Nicolas ci siamo fatti tanto bene a vicenda e quest’uomo mi ha insegnato tante cose. Lui è una persona che ha una vera sensibilità artistica, ma il nostro volo insieme prosegue d’ora in poi su un’altra pista che è quella di un’amicizia per la vita”.

La coppia si era conosciuta nell’estate 2017 e nel 2018 furono scattate le prime foto che li immortalavano insieme. C’era anche chi avesse ipotizzato la possibilità che i due potessero unirsi in matrimonio, ma non ci furono mai conferme in merito. Ora, pare che la vita sentimentale di Monica sia cambiata repentinamente. E ciò che stiamo per raccontarvi è davvero sorprendente. (Continua dopo la foto)

















La Bellucci e Lefebvre sono stati beccati nuovamente insieme e a quanto sembra potrebbe essere ricominciata la loro relazione. A paparazzarli è stato il settimanale ‘Chi’, diretto da Alfonso Signorini. Baci e coccole tra i due, che sono stati visti mentre uscivano dal celebre ristorante di Parigi, ‘La Reserve’. I diretti interessati non hanno voluto rilasciare commenti, dunque il mistero regna ancora sovrano. (Continua dopo la foto)























Alcune settimane fa Monica aveva mandato in tilt i suoi fan di Instagram riproponendo una vecchia foto nella quale lei era con i capelli molto corti e con una scollatura esagerata, che le metteva in mostra il bellissimo décolleté. Ed i follower le avevano scritto: “Magnifica”, “Una delle donne più belle del mondo”, “Sei meravigliosa”, “Bellissima e affascinante”, “Wow superbe!”, “Icona di bellezza”, “Diva”. (Continua dopo la foto)

Monica Bellucci, classe 1964, nel 2003 divenne la prima donna che svolse il ruolo di madrina al Festival di Cannes. Nel 2006, sempre al Festival di Cannes, fu membro della giuria in rappresentanza dell’Italia. In veste di attrice cinematografica, nel 2019 è stata protagonista nei film ‘Spider in the web’ di Eran Riklis e ‘I migliori anni della nostra vita’ del regista Claude Lelouch. In televisione, nel 2018 ha preso parte alla serie televisiva ‘Call my Agent (Dix pour cent)’. Nella sua vita ha ottenuto due onorificenze in Francia: il 18 gennaio del 2006 è diventata Cavaliere dell’Ordine delle arti e delle lettere e il 22 novembre del 2016 Cavaliere della Legion d’onore.

