Federica Panicucci, microbikini da togliere il fiato. Ma tutti gli occhi sono puntati su quel commento (che fa il pieno di like)

La conduttrice di ‘Mattino Cinque’, Federica Panicucci, è molto amata dai suoi telespettatori di Canale 5 ed è considerata una delle presentatrici più professionali in Italia. La vedremo all’opera anche il 24 dicembre, con il classico ‘Concerto di Natale’. Ma la vita non può essere caratterizzata esclusivamente da impegni lavorativi. Ed allora ha deciso di rilassarsi per ricaricare le batterie.

Soltanto qualche ora fa, la donna ha voluto deliziare i suoi numerosi fan di Instagram con uno scatto veramente molto interessante che la immortala su una spiaggia delle Maldive. L’immagine di lei in costume è da togliere il fiato, visto che mette in evidenza un fisico da far invidia alle ventenni. E a commentare la sua foto ci ha pensato anche una persona a lei molto cara. (Continua dopo la foto)

















La sabbia color bianco perla è stupefacente, il panorama è meraviglioso ma ovviamente è lei a catturare tutta l’attenzione. Ed il compagno e socio in affari della Panicucci, Marco Bacini, sente la sua mancanza. Infatti, le ha scritto: “Manchi”. Immediata la replica di Federica: “Anche tu tanto amore mio”. Impossibile non notare anche la presenza di altre decine di messaggi di follower visibilmente in estasi. (Continua dopo la foto)























Un utente si è rivolto direttamente a Marco, chiedendogli: “Marco, scusami se chiedo a te, ma Federica avendo tanti messaggi non riesce a rispondere, quanto riparte Mattino 5”. Ricordiamo che la trasmissione riprenderà il 7 gennaio del 2020. Ma andiamo a vedere cosa hanno scritto gli altri follower. (Continua dopo la foto)

Il post ha raccolto oltre 16 mila like. Ed i fan le hanno scritto: “Sei stupenda, goditi il riposto, meriti molto”, “Magari potremmo staccare tutti la spina andando alle Maldive, buona vacanza Federica”, “Sei sempre in ottima forma”, “Sirenetta”. Anche se gli hater sono sempre in agguato: “Ma perché ostentare sempre? Pensa a chi è là fuori al freddo senza una dimora, magari invece di buttare i soldi potresti fare beneficenza”. Nei giorni scorsi, parlando del caso Yara Gambirasio, la Panicucci aveva commesso una gaffe scambiando il cognome del genetista Capra in un insulto. Poi si era scusata: “Oddio, no. Tu ci credi che io non avevo capito?! Scusami. Mi devo scusare. Pensavo che tu lo stessi offendendo e invece si chiama davvero così. Chiedo scusa”, riferendosi al giornalista Carmelo Abbate.

