Perdere la propria mamma è un dolore terribile ed il cantautore Albano Carrisi ha dovuto fare i conti con questo gravissimo lutto nei giorni scorsi. Dalla notizia del decesso della signora Jolanda, ha preferito restare in silenzio e non rilasciare alcun tipo di dichiarazione alla stampa. Nell’ultimo periodo, prima della morte della donna, l’artista si era reso protagonista di un messaggio lanciato alle sue ex Romina Power e Loredana Lecciso.

Le aveva invitate a stringersi la mano in segno di tregua almeno in vista del Natale per provare a vivere senza litigi uno dei momenti più importanti dell’anno. Al funerale della madre, Loredana si era presentata ma era entrata in gran segreto da una cappella privata per non farsi immortalare dai paparazzi. Romina invece aveva spiegato su Instagram che era impossibilitata a recarsi all’estremo saluto nei confronti della sua ex suocera. Ma ora Albano ha deciso di parlare. (Continua dopo la foto)

















Il silenzio è stato rotto al settimanale ‘DiPiù’: “Il mio cuore è a pezzi e sanguina. Da quando mia madre Jolanda se n’è andata, porto nell’anima una ferita, un dolore immenso. Ho perduto la donna più importante della mia vita: il mio amore più grande è stata lei”, ha esordito Albano. Che successivamente ha spiegato quanto sia stato fondamentale il suo apporto. (Continua dopo la foto)























“Non sarei quello che sono se non avessi avuto una mamma come lei e i suoi due grandi regali: l’amore con cui mi ha sempre sostenuto, nei momenti belli e in quelli brutti, e i valori all’antica che, da buona contadina, mi ha trasmesso. La fede, l’amore per la famiglia, il lavoro, il rispetto della parola data”, ha aggiunto Carrisi. C’è un unico pensiero in lui che gli fa tirare un piccolo sospiro di sollievo. (Continua dopo la foto)

“L’unico pensiero che, in questi giorni, dà un po’ di pace al mio cuore è il pensiero che mamma passerà il Natale in Cielo con papà. Dopo essersi tanto amati su questa Terra, si sono ricongiunti in Paradiso”, ha concluso l’artista originario di Cellino San Marco. Tornando ai dissapori tra Romina e Loredana, Albano aveva detto al settimanale ‘Nuovo’: “Romina e Loredana devono fare quello che si sentono, però sarebbe bello ritrovare la quiete. La tensione tra loro non ha ragione di esistere. Loredana e Romina possono stringersi la mano. Voglio uscire fuori da questo triangolo piuttosto strano. E poi mi sono davvero stufato di leggere troppo spesso certe cose. E, se sono stanco io, figuratevi la gente…”.

