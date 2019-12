Scoppiata la coppia di Temptation Island, salta anche il matrimonio. I motivi dell’addio

Temptation Island, scoppia un’altra coppia. E salta il matrimonio. Bisogna tornare indietro all’edizione andata in onda nel 2016, quando la coppia in questione ha fatto parecchio discutere. Stiamo parlando di Flavio Zerella e Roberta Mercurio. Impossibile dimenticare la scena in cui lui si fa un tatuaggio con la sua tentatrice e pure quella in cui le dedica ‘Amore Amaro’ di Gigi Finizio, canzone simbolo della sua relazione con Roberta.

Che naturalmente non la prese bene. Nonostante queste gravi mancanze di rispetto, però, Flavio era riuscito a farsi perdonare da lei a cui, addirittura, aveva poi fatto la fatidica proposta di matrimonio. Matrimonio che non è mai stato celebrato e mai vedrà la luce, visti gli ultimi fatti. Flavio e Roberta, come confermato da lei su Instagram, si sono lasciati definitivamente. (Continua dopo la foto)

















“Non sto qui a dire i come, i quando e i perché…penso che tante cose sia giusto tenerle per sé – ha esordito la Mercuri su Instagram – Però sono del parere che nella vita ci siano diverse tappe, che vanno ad avanzare con l’età. A 15 anni hai delle aspettative, a 24 altre, a 30 tante altre ancora. Penso che l’amore è uno di quei sentimenti che dà il senso ancora a tante cose nel mondo ma da solo non basta”. (Continua dopo la foto)















“Maturando arrivi ad un punto in cui vuoi delle certezze, hai delle aspettative, dei sogni e dei desideri…”, ha spiegato ancora Roberta sul social. Dunque molto probabilmente la rottura con Flavio è avvenuta perché lui aveva delle aspettative diverse dalla compagna, che ha preferito così troncare. La reazione di Flavio? Una storia su Instagram con queste parole: “Il silenzio negli occhi, il casino nel cuore”. (Continua dopo le foto)











Non ci sarà quindi alcun matrimonio. Si è invece detto pronto al grande passo con la fidanzata un altro ex protagonista di Temptation. Nelle ultime ore Nicola Tedde ha scritto una lunga lettera a Sabrina Martinengo su Di Più per “dare una svolta” alla loro unione, con la convivenza e il matrimonio. “E se la nostra convivenza andrà bene – conclude Tedde -, potremmo compiere un passo ancora più importante: diventare marito e moglie“.

“O lo fai o…”. Gerry Scotti svela i retroscena di Striscia la Notizia: succede sempre