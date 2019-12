“L’Isola dei famosi mi è costata 500mila euro”. Reality choc: la rivelazione dell’ex naufrago

Massimo Ceccherini è tornato sulle prime pagine per la sceneggiatura di Pinocchio scritto insieme a Matteo Garrone, un film importante che ripercorre e racconta la storia di Pinocchio, l’amatissimo burattino da grandi e piccini. “Era un sogno che inseguivo da tempo, se poi ne è valsa la pena coronarlo lo chiederemo al pubblico”, ha detto Matteo Garrone svelando finalmente sullo schermo il suo agognato ‘Pinocchio’, nuovo adattamento cinematografico del classico di Collodi che 01 distribution porterà nelle sale a partire dal 19 dicembre.

"Già a sei anni avevo iniziato a disegnare la storia di Pinocchio e come regista resistere a questa tentazione non è stato semplice", dice ancora Garrone, che ha firmato la sceneggiatura del film insieme a Massimo Ceccherini, quest'ultimo anche nei panni della Volpe sullo schermo, con Rocco Papaleo ad affiancarlo nei panni del Gatto.

















"La collaborazione con Ceccherini allo script è nata per caso, dopo che ci siamo confrontati con il suo personaggio. Insieme ci siamo resi conto che potevamo rimanere fedeli al testo pur cambiando delle cose, rendendole magari più divertenti", ha spiegato ancora il regista di Gomorra e Dogman. Proprio Massimo Ceccherini dalle pagine de Il Fatto Quotidiano ha parlato dei suoi progetti futuri, ma anche di quelli passati.















"Vivo in campagna lontano da Firenze, poi qualche serata e soprattutto aspetto la chiamata di Leonardo (Pieraccioni) per il suo film natalizio. Il problema è che riesco a lavorare solo con gli amici, solo con le persone che mi conoscono e sanno prendermi" ha detto l'attore toscano, che nell'intervista ha ricordato anche la sua partecipazione all'Isola dei Famosi sottolineando come quella esperienza gli sia 'costata' mezzo milione di euro, fra multa e cachet persi.









Massimo Ceccherini, infatti, è stato espulso dall’Isola dopo una bestemmia. Uno scandalo che costrinse l’attore ad abbandonare lo show e i propositi di vittoria. “Mi è già costata 500mila euro, – ha detto l’attore toscano – di cui 100 mila solo la multa, a cui vanno aggiunti altri 200mila per la vittoria finale, perché avrei vinto, e altri 200 di sponsorizzazioni e presenze tv”.

