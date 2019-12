“Così no!”. Stavolta Elodie delude i fan: il nuovo look non piace per niente

La cantante Elodie Di Patrizi è amata non soltanto per le sue doti musicali, ma anche per la sua bellezza davvero straordinaria. Recentemente l’artista era tornata a parlare della collega ed amica Emma Marrone, con la quale in passato aveva avuto alcune incomprensioni: “Ci siamo riavvicinate. L’ho incontrata e l’ho vista molto bene. Ci eravamo allontanate, perché io mi ero mossa in modo istintivo. Alcune cose avrei potuto farle diversamente. Ma tra noi c’è del bene, serviva solo del tempo per capirci”.

In queste ore è finita al centro di un dibattito social fatto nascere dai suoi fan. L'artista ha infatti pubblicato su Instagram una sua foto che la ritrae con un look rinnovato. C'è chi è rimasto entusiasta di questa sua scelta e chi invece non ha proprio gradito questo cambiamento. E le ha riservato commenti non proprio carini. La stessa Elodie non ha seguito la strada del silenzio ed ha replicato.

















Nello scatto la giovane indossa una maglia a quadretti con una scollatura a barca bianca e beige. Ma sono i capelli il punto di 'scontro' tra i suoi follower. Infatti, ha deciso di portarli con gel schiaccianti. La decisione dell'ex concorrente di 'Amici' è stata accolta favorevolmente da questo fan: "Sei fi…a sempre", ma c'è chi non è apparso per nulla contento e le ha fatto notare la cosa.























"Ti preferisco con i capelli nell'altro modo…così schiacciati secondo me non ti donano…", ha postato un utente. E la Di Patrizi le ha risposto con un semplice: "Ok". Questa sua unica reazione lascia intendere che se la sia forse presa per il commento. Non è escluso quindi che si sia risentita ed abbia preferito non scrivere altro per non esagerare. E c'è da dire che quel messaggio non è stato il più negativo.

Altri due follower sono andati giù pesante: “Sembra leccata in testa da un cavallo!”, “Già non è bellissima, poi con quei capelli ancora meno…”. Ma immediatamente sono giunti in sua difesa altri fan: “Elodie sarebbe bella anche pelata, con i capelli biondi, blu, verdi, rosa, gialli, fucsia, neri o grigi”, “Ma un po’ di leggerezza no? In fondo stai guardando una foto su Instagram…mica un’opera d’arte al Louvre…”. Dunque, il profilo della bravissima e bellissima cantante è stato preso d’assalto da due fazioni opposte. Vedremo se Elodie deciderà di proseguire con questo look o se cambierà idea.

