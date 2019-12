In topless. Elena Morali, la nuova foto è super hot. E lei la fine del mondo: “Che spettacolo!”

Si è fatta conoscere dagli italiani per la prima volta durante ‘La pupa e il secchione’, poi a ‘L’Isola dei Famosi’ e successivamente a ‘Colorado’. Una carriera molto positiva per Elena Morali, la quale oltre ad essere apprezzata nel piccolo schermo è adorata sui social network dai suoi numerosissimi fan. Lei è riuscita a superare un milione di seguaci su Instagram e spesso li delizia con scatti molto interessanti.

Come successo soltanto qualche ora fa. Stavolta ha veramente esagerato e si è fatta immortalare in una posa estremamente ‘bollente’. Elena ha postato un’immagine estiva, di lei a mare. Ma ciò che sorprende è l’assenza totale del costume di sopra. La visione è celestiale ed i fan hanno rischiato seriamente di essere colti da un infarto. (Continua dopo la foto)

















Il suo splendido seno è coperto esclusivamente da un asciugamano, ma il suo topless si può intravedere in tutta la sua bellezza. Gli occhi rivolti verso l’obiettivo sono a dir poco sensuali, senza dimenticare ovviamente l’esplosività del suo lato B, veramente impeccabile. Ma ora passiamo ai commenti dei follower, che sono letteralmente esplosi di gioia dinanzi a questa istantanea. (Continua dopo la foto)























Il post ha raccolto ben 56 mila like e quasi 1000 commenti. Vediamo quali sono stati i più significativi: “Sei sempre uno spettacolo per gli occhi”, “Che donna fantastica!”, “Penso che si farebbero tutti un tuffo con te”, “Pagherei per quel tuffo”, “Io vedo un panettone!”, “Per chi non sa nuotare c’è il salvagente!”, “Una delle ragazze più belle d’Italia”, “Beato chi ti ha vicino!”, “Una splendida sirena”. (Continua dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram Chi si fa un tuffo? 🤷🏼‍♀️💦 Un post condiviso da Elena Morali (@elenamoralireal) in data: 15 Dic 2019 alle ore 11:54 PST

Nei giorni scorsi, a ‘Pomeriggio 5’ da Barbara D’Urso, si era tornato a parlare del suo presunto flirt con Fabio Rondinelli. Quest’ultimo aveva dichiarato: “Io continuo a confermare che Elena Morali mi ha invitato in Calabria. Ho sempre detto che con lei c’è stato un bacio nel momento in cui ci stavamo salutando. A proposito di querele è arrivata nello studio del mio legale una fotografia che i tecnici stanno esaminando. Ricordo che non ho mai detto di avere la prova del bacio. Non ho mai detto di avere avuto una storia con la Morali! Non ho mai detto di essere stato l’amante di Elena Morali! Io sono stato contattato da Novella 2000 che, avendo ricevuto alcune foto, mi ha chiesto se volessi rilasciare qualche dichiarazione in merito”.

