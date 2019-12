“Insieme!”. Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore beccati così. E il gossip impazza

Nelle scorse settimane Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore hanno vissuto dei momenti di tensione a distanza. Soprattutto per alcune dichiarazioni rilasciate da lei sul social network Instagram. Infatti, soffermandosi sulla presunta storia d’amore tra lui e Benedetta Bosi (più giovane di 49 anni), aveva dichiarato: “Più che destabilizzare fa rabbrividire”. Questa era stata la sua risposta ad un follower, che aveva scritto: “Non è il problema avere un altro rapporto, ma l’età. Questo sì destabilizza”.

Ora, pare proprio che ci sia stato un chiarimento nell’ex coppia, almeno secondo quanto testimoniano alcuni scatti postati. Elisabetta e Flavio sono insieme a Montecarlo ed appaiono molto sorridenti in un pranzo della domenica trascorso in famiglia. La stessa donna ha voluto girare personalmente questo video che li riprende a tavola. Vediamo nel dettaglio cosa è accaduto. (Continua dopo la foto)

















La Gregoraci e Briatore hanno pranzato assieme al figlio Nathan Falco di 9 anni in un celebre ristorante. Già nella mattinata la showgirl e conduttrice televisiva aveva deliziato i suoi fan con alcune stories, nelle quali augurava una buona domenica ai follower insieme proprio al suo bambino. L’outfit scelto era stato un completo color panna. (Continua dopo la foto)























Dapprima la bellissima Elisabetta aveva pubblicato dei meravigliosi tagliolini al tartufo e poi aveva inquadrato anche l’ex marito. In seguito, lo ha ripreso con il cellulare di lui mentre era intento a degustare il pranzo ed ha anche accompagnato il filmato con scritte e cuori. Chissà se non stia per tornare l’amore tra loro. La loro giornata non si è conclusa qui, infatti nel pomeriggio si sono trasferiti altrove. (Continua dopo la foto)

I tre si sono recati su una pista di go-kart ed il piccolo Nathan Falco ha anche indossato il casco del pilota di Formula 1, Fernando Alonso. Tornando al presunto flirt Briatore-Bosi, le indiscrezioni su una relazione sentimentale erano state lanciate dal settimanale ‘Chi’, che li aveva beccati insieme durante una vacanza in Kenya, precisamente nella città di Malindi, nella casa dell’imprenditore. Inotre, era scattato un bacio e si erano entrambi tuffati in acqua. Briatore aveva successivamente smentito categoricamente la notizia di un suo fidanzamento con la ragazza classe 1999: “Ci siamo conosciuti ed è venuta qui nella nostra compagnia a Malindi, è un’amica”.

