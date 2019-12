“Auguri amore nostro!”. Chiara Ferragni, festa grande per il compleanno del padre, lo scatto è dolcissimo

Le sorelle Ferragni stanno riscuotendo lo stesso successo delle gemelle più famose del mondo, ovvero le argentine Belen e Cecilia Rodriguez. Non si può dire che le coppie si tengano tutto per sé. Infatti è molto semplice risalire alla loro quotidianità attraverso i loro profili social. Così si scopre come amano trascorrere il loro tempo libero e non solo, anche come decidono di festeggiare i grandi e lieti eventi familiari.

Questa è la volta di mettere un attimo da parte le argentine e dedicarsi un po’ meglio alla famiglia Ferragni. Di Chiara si sa quasi tutto. È partita da un blog, quando ancora in pochi si cimentavano in questo tipo di attività online, ed è diventata una famosissima influencer di moda. Valentina, sorella di Chiara, è altrettanto interessata al mondo della moda. La madre delle sorelle Ferragni, Marina di Guardo, è scrittrice, ed è proprio lei ad aver trasmesso la passione per la moda alle figlie. Francesca invece, la terza Ferragni, ha sogni e aspirazioni diverse da quelli delle due sorelle. Si è infatti laureata nel 2015 e sogna di continuare la sua vita professionale sulle orme del padre Marco Ferragni, dentista. Continua dopo la foto.

















Marco Ferragni è sicuramente il più discreto tra i componenti della numerosa famiglia, vuoi perché è il papà vuoi perché è l’unico maschietto a fare gli onori di casa. Marco non può certo dirsi deluso dalla sua famiglia. Tre figlie splendide, di cui una è riuscita a trovare i riflettori che meritava, non dimenticando di essere diventata anche mamma nel frattempo. La fama della famiglia si deve proprio a lei, che pensa un po’ a tutti. Anche questa era l’occasione adatta per farlo. Continua dopo la foto.























Se mamma Marina, ora scrittrice, ha lavorato per anni nel campo della moda, trasmettendo la stessa passione a Chiara e Valentina, a nonno Marco si deve la passione di Francesca verso il mondo dell’odontoiatria. Nonostante abbia un carattere più discreto, anche papà Marco ha deciso di aprire un proprio profilo social. Poche foto, ma buone, che hanno già attirato l’attenzione di 47 mila follower, merito della presenza costante delle figlie e del piccolo Leone. In qualità di papà e nonno, Marco non potrebbe che dedicare tutte le attenzioni a loro. Continua dopo la foto e il post.

Visualizza questo post su Instagram Happy birthday dad @marcoferragni_ ❤️ I love you forever ❤️ Un post condiviso da Valentina Ferragni (@valentinaferragni) in data: 15 Dic 2019 alle ore 4:52 PST

Chiara Ferragni, parlando di lui, lo descrive come una persona timida, dall’estro vulcanico. Il successo della figlia ha messo a dura prova il suo carattere più timido, ed è proprio per amore di Chiara che è dovuto scendere a patti con questo mondo a volte un po’ troppo diverso dal suo studio dentistico di Cremona. Come si può leggere sulla biografia del suo profilo Instagram non si limita a fare solo il suo lavoro da dentista: coltiva diversi hobby e passioni. E proprio nelle ultime ore è stato protagonista assoluto delle immagini delle sue ragazze che l’hanno omaggiato di foto d’eccezione in occasione del suo compleanno. Sia Chiara che Valentina hanno condiviso, sui rispettivi profili Instagram, gli auguri al papà, rendendo pubblico un anniversario familiare importante per entrambe: “Buon compleanno al mio meraviglioso papà, ti amo tanto”. I complimenti dei fan provengono da ogni parte di Italia.

