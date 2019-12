La vicenda tra Ambra Lombardo, Kiko Nalli e Gaetano Arena è ufficialmente terminata. Dopo i gossip degli scorsi giorni Ambra Lombardo ha deciso di mettere la parola fine diffidando Mediaset: nonostante quindi il Grande Fratello e gli inizi in televisione, per la modella ora la vita privata dovrà rimanere veramente privata.

Come raccontato in esclusiva al settimanale Di Più Tv Ambra Lombardo la 32enne ha inviato una diffida a Mediaset, in modo che l’argomento non venga più affrontato in alcuna trasmissione. “Il mio avvocato ha diffidato Mediaset dal mandare in onda qualsiasi cosa riguardi la mia sfera personale. A tutto c’è un limite e mi sono dovuta muovere legalmente per mettere un freno a una situazione che, purtroppo, mi faceva passare per la donna che non sono”, ha spiegato Ambra Lombardo al settimanale. (Continua a leggere dopo la foto)

















“Ho fatto inviare dal mio avvocato una diffida a Mediaset e ad alcune persone che gravitano attorno ai programmi Pomeriggio 5 e Domenica Live, chiedendo di non fare più proferire da chicchessia, in quegli ambienti, notizie che riguardino la mia sfera personale. Nemmeno messaggi, sms o chat che, va ricordato, sono da ritenersi sempre corrispondenza riservata”, ha aggiunto. L’insegnate ed ex concorrente del Grande Fratello ha poi chiuso: “Chi non rispetterà la diffida finirà diritto in tribunale”. (Continua a leggere dopo la foto)















La replica della D’Urso, comunque, non si era fatta attendere. Durante uno dei suoi programmi la conduttrice aveva annunciato: “Non ho più intenzione di parlare di questa storia“. In questi giorni la professoressa siciliana non risparmia le frecciatine al veleno a mezzo Instagram nei confronti della conduttrice, attirando anche le critiche dei telespettatori, che l’hanno accusata di sputare nel piatto dove ha mangiato per tanti mesi. Ambra Lombardo ha conosciuto amore e popolarità proprio grazie alla conduttrice che, anche dopo il Grande Fratello, l’ha ospitata tante volte nelle proprie trasmissioni mantenendo la ‘fama’ popolare. (Continua a leggere dopo la foto)









“In tv mi dicono che sono troppo seriosa perché sono un’intellettuale! – ha scritto Ambra Lombardo pubblicando la foto che la ritrae nello studio di Piero Chiambretti – I miei colleghi intellettuali mi dicono che sono troppo trash perché vado in tv!”.

Poi arriva la domanda di una fan: “Una curiosità: ma sei in rottura con la D’Urso?”. E qui arriva la stoccata alla conduttrice: “Signora io rompo solo con chi rompe a me!”. Poche parole per dire che Barbara ‘ha rotto’.

