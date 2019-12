Domenica Live, Lucas e Mercedes Henger: proposta in diretta (con sorpresa). Pubblico in delirio

Lucas Peracchi e Mercedesz Henger protagonisti a Domenica Live con una proposta molto particolare. “Amore mio penserai che sono impazzito. – ha detto Lucas leggendo una lettera da dietro le quinte del programma – Ho voluto approfittare per scriverti questa lettera. Mi sono innamorato di te il primo giorno che ci siamo conosciuti. Desideravo conoscerti dal primo momento in cui ti ho visto all’Isola dei Famosi”. “La tua anima è ancora più bella del suo viso, sei una donna meravigliosa. Non mi hai mai fatto mancare il tuo amore. Oggi sono qui a dichiarare il mio amore pubblicamente. Questo mattone sta a significare la mia voglia di creare il mio futuro con te”. Al posto del classico anello, Lucas ha regalato alla fidanzata un mattone.

A quel punto Mercedesz si è messa a piangere. Lucas Peracchi (che aveva letto il messaggio dietro le quinte) è entrato in studio e (rigorosamente in ginocchio, come la tradizione insieme) le ha ribadito la propria volontà, quella cioè di avere un futuro insieme a lei. Mercedesz non ci ha pensato su un attimo prima di rispondere “Sì” e i due fidanzati a quel punto si sono lasciati andare a un lungo bacio a favore di telecamere. Per la gioia dei telespettatori e anche della conduttrice, Barbara D’Urso. (Continua a leggere dopo la foto)

















Lucas e Mercedesz convivono già a Castell’Arquato, il borgo dove Peracchi è nato e cresciuto, e sognano un futuro insieme. Magari con matrimonio e figli anche se per il momento la tanto fatidica proposta di nozze non è arrivata. “Mi aspettavo un anello e invece è arrivato un mattone”, ha sottolineato stupita Barbara d’Urso. Lucas Peracchi ha replicato con un sorriso, mentre Mercedesz ha commentato la strana del scelta del fidanzato spiegando che “Lui è fatto così”. (Continua a leggere dopo la foto)















Dopo le ultime scottanti rivelazioni pubbliche, secondo le quali Riccardo Schicchi non è il vero padre della giovane, la coppia è finita al centro di un’intricata vicenda, che ha coinvolto anche Eva Henger. Da mesi, ormai, Eva Henger, Lucas e Mercedesz si accusano a colpi di dichiarazioni pubbliche (in televisione e sui social), alimentando una guerra che non sembra avere fine. Da mesi Mercedesz e sua madre sono ai ferri corti. A giugno la faida familiare era iniziata con le rivelazioni choc di Eva Henger, che accusava il genero di essere violento con la figlia e di averla manipolata. (Continua a leggere dopo la foto)









Mercedesz è stata così costretta a difendere Lucas dalle pesanti accuse innescando una serie di botta e risposta al vetriolo. Poi, quando le acque sembravano essersi calmate, ecco la nuova rivelazione della giovane Henger. Riccardo Schicchi non è il suo padre biologico. Affermazioni che hanno mandato su tutte le furie Eva che si è scagliata nuovamente contro la figlia.

