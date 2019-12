“È già finita”. UeD, colpo durissimo per Tina Cipollari: la notizia è arrivata all’improvviso

Il settimanale “Vero” lancia lo scoop. Lei al centro del mirino, la reginetta dell’opinione, la sola ad avere sempre pochi peli sulla lingua, permettendosi, talvolta, qualche imprevista uscita di scena. Tina Cipollari, dietro la sua ironia, nasconde una situazione difficile, che in pochi conoscono. Un fonte anonima lo confermerebbe, decretando il via libera al pettegolezzo, con tutti i suoi pro e contro.

Tina in viaggio verso Firenze, dove vive Vincenzo Ferrari: sono in esponenziale diminuzione le trasferte e i momenti che li vedono insieme. L’ ex moglie di Kikò sembrerebbe vivere un periodo di crisi con l’attuale compagno. Le ragioni? Possono apparire diverse, ma alla base della notizia compare il nome di Kokò Nalli. Gli impegni lavorativi di Vincenzo e di Tina Cipollari sono sicuramente la causa di una mancanza di tempo, motivo per cui Tina sta diminuendo la data della partenza. Ma il malore di Kikò ha fatto da goccia per un vaso evidentemente già troppo colmo. Continua dopo la foto.

















L’hair stylist di recente è stato ricoverato in ospedale per un sospetto infarto. Dopo accurate analisi si è escluso il problema. È stato diagnosticato solo un rialzamento di pressione dovuto allo stress, ma quello che è accaduto, avrebbe riavvicino Tina al suo ex: “La relazione fra Tina e Vincenzo pare sia in fase di riflessione”, afferma questo la voce anonima, sorgente del pettegolezzo. Continua dopo la foto.















La voce ‘fuori campo’ sembrerebbe essere stata confermata anche dal gruppo di amici, vicino alla coppia, seppur, da buoni amici e compagni di confidenze, insisterebbero col dire che la loro è solo una mancanza di tempo e impegni lavorativi che diventano ogni giorno più pressanti. Tina e Vincenzo si vedono molto poco, questo è un dato di fatto, nonostante il persistere di conferme e di eventuali smentite. Saranno arrivati al capolinea? Eppure, questa volta, nessuno dei due sembra essere partito. Continua dopo la foto.









D’altronde tra Tina e Vincenzo l’amore è scoccato dopo la fine del matrimonio con Chicco Nalli e ha visto nascere Mattia, Francesca e Gianluca. Un traguardo importante, che delineerebbe una relazione affermata su basi solide. Ma non sembrerebbero dei validi motivi per dimenticare Kikò che, tra l’altro, pur stando con Ambra Lombardo, non ha mai detto di provare indifferenza nei confronti dell’ex. Davanti ai problemi di salute non ci si tira mai indietro.

