“Il sentimento è reciproco”. Elga Enardu spiazza tutti: parla di Pago

Dopo le vicissitudini di Temptation Island Vip 2, la relazion tra Pago e Serena Enardu ha visto un crollo inesorabile Non si fa che parlare di loro e infatti, nelle scorse ore Pago è stato protagonista a Verissimo. L’intervista si è incentrata su Serena e sul loro rapporto, che ancora oggi si riscopre in sospeso e in attesa di importanti sviluppi. Ma Pago non si ferma a Serena e confida al pubblico anche una sorpresa.

Il musicista ha annunciato che sarà uno dei prossimi concorrenti del Grande Fratello Vip. Inutile dire che la notizia ha sconvolto tutti, compresa la conduttrice Silvia Toffanin. Ovviamente non potevano mancare le opinioni di Elga Enardu, gemella dell’ex fidanzata di Pago. Oltre ogni aspettativa, Elga ha speso parole di elogio per Pago, spiegando in quali rapporti sono rimasti. E poi, sul social, un post molto significativo. Continua dopo la foto.

















Elga ha affermato: “Certo che ho visto l’intervista, non me la sarei persa per nessuna ragione al mondo e sono felicissima intanto per quello che ho sentito e soprattutto per la sua partecipazione al GF Vip, avrò veramente piacere di vedere il reality quest’anno, in bocca al lupo Paci”. Con queste parole Elga ha ritenuto opportuno rispondere ai fan, in seguito alla decisione presa da Pago di partecipare al GF Vip. Tanti i dubbi su una buona riuscita di Pacifico, Elga ha continuato a rispondere. Continua dopo la foto.















“Glielo auguro e sono convinta che sia veramente un partecipante candidato per la vittoria. E poi gli auguro Sanremo. Ho sempre avuto stima di Pago, non avrei motivo di non averne ora. E soprattutto è un sentimento reciproco… Certo che ci manca. Anzi il fatto della sua assenza ha evidenziato l’importanza che aveva all’ interno della nostra famiglia. Però ci sentiamo tranquillamente”. Elga non ha alcuna remora nel parlare della stima e del rapporto che lega ancora Pago e la famiglia Enardu. Il post si pone come una ciliegina sulla torta che riesce a spzzar via oni dubbio. Continua dopo la foto e il post.









Il gesto ha sicuramente emozionato tutti, soprattutto Pago, ma anche provocato un dibattito vispo. Alcuni utenti hanno avuto da ridire sulla decisione di Pago di apparire in un alto reality, ricordando che, proprio durante Temptation Island Vip, Elga ha sempre sostenuto apertamente la gemella Serena. Ma per quanto possa essere stata vicina a Serena, Elga non può neanche prendere posizioni diverse nei confronti di Pago, posto che, come ha affermato più volte, non vuole certamente il suo male, semmai il contrario.

“Nel mio cuore”. Romina Power, tutto il suo dolore in una foto: scendono le lacrime