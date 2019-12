“Nuova vita”. Stefano De Martino, annuncio inaspettato: il marito di Belen lo fa sapere a tutti sui social

Stefano De Martino è stato protagonista recentemente di alcune storie Instagram postate dalla moglie Belen Rodriguez. In questi video la showgirl argentina provava alcuni trattamenti di bellezza, in particolare la skin care, su di lui e sul figlio della coppia, Santiago. Non ci è voluto molto tempo perché servivano davvero pochi aggiustamenti per rendere ancora più belli padre e figlio.

Infatti, ad un certo punto, la donna ha detto: "Può bastare così" ed ha interrotto il trattamento. Da un punto di vista professionale Stefano è molto apprezzato come conduttore e non solo come ballerino ed è molto ricercato dalla televisione italiana. E ciò che ha annunciato ai fan soltanto qualche ora fa ha sorpreso praticamente tutti, anche perché il messaggio è abbastanza misterioso.

















Belen si trova in questo momento a Roma, dove è in programma stasera l'attesissima finale di 'Tu si que Vales', mentre De Martino è a Milano insieme a Santiago. Ed in maniera inaspettata ha deciso di pubblicare alcune storie su Instagram dove preannuncia l'arrivo di clamorose novità sul suo futuro. Ed i suoi ammiratori sono letteralmente col fiato sospeso.























Il suo post è scritto in inglese: "New office. New life", ovvero "Nuovo ufficio. Nuova vita". Quindi, è giunta l'ora di una nuova avventura professionale? A quanto pare sembra proprio di sì, anche se il ballerino e conduttore non ha voluto aggiungere ulteriori particolari. I suoi follower sono in trepidante attesa ed aspettano notizie il prima possibile.

In una recente intervista, Stefano aveva smentito categoricamente al ‘Fatto Quotidiano’ una sua possibile presenza al prossimo Festival di Sanremo: “Sanremo? Neanche per tutto l’oro del mondo. Lì se sbagli sei morto, se fai bene hai la strada spianata. E per come sono ora dovrei affidarmi solo al culo, e di culo nella vita ne ho già avuto abbastanza. Ho una fortuna: mi basta il minimo sforzo per sorprendere. Il punto è uno: magari mi sottovalutano per l’apparenza o l’idea preconcetta, quindi basta un po’ di studio, di approfondimento per ribaltare i canoni del giudizio altrui”. De Martino, nato a Torre Annunziata (Napoli) il 3 ottobre 1989, nel 2019 è stato conduttore di ‘Made in Sud’, della ‘Notte della Taranta’, del ‘Festival di Castrocaro’ e di ‘Stasera tutto è possibile’ nonché ospite dello ‘Zecchino d’Oro’.

