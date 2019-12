Fedez e Leone, un momento dolcissimo. Ma il dettaglio non sfugge: “Fa impressione!”

La coppia Fedez-Ferragni è da sempre al centro del mirino del gossip e non solo. Non mancano gli hater, così tanto agguerriti da non aver mai saputo risparmiare critiche rivolte persino al piccolo Leone. Tutti ricorderanno, ad esempio, quando il piccolo Leone Lucia, figlio della influencer Chiara Ferragnie e del rapper Fedez, è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Ad annunciarlo entrambi i genitori, che sui social hanno condiviso l’esperienza in ospedale pediatrico. Al piccolo è stato drenato del liquido che si era formato e accumulato nelle orecchie sin dalla nascita.

Quello fu un episodio significativo, perchè accanto al calore dei fan, si sollevò anche uno aspro scontro tra Fedez e gli hater. Da quando è nato, Leone è sempre presente sui social. I genitori non mancano di condividere foto e video di ogni suo momento di crescita. E come il papà, anche il piccolo è stato preso più volte di mira. Un utente ha infatti insultato il figlio di Fedez con un commento lapidario: “Sei un bel down come tuo padre”, a cui ha fatto seguito la risposta di Fedez. Continua dopo la foto.

















La reazione di Fedez di fronte a quelle parole è stata immediata: “Tu invece sei un cog**one ma sono sicuro non avrai occasioni per riprodurti”. Spiazzante, ma legittimo da parte di una papà ferito, che non ne lascia passare neanche una e che, nonostante sia consapevole di non poter arrivare genuinamente a tutti, chiese di risparmiare il figlio dal girone infernale delle polemiche. Adesso che il piccolo Leone è fuori pericolo, l’intera famiglia si è sicuramente rilassata di più. Continua dopo la foto.















In poche ore, ha già fatto il giro del web il tenero video di Fedez e Leone. Ma i fan notano un dettaglio: “Fa impressione…”. L’attenzione dei follower è stata attratta da un particolare. Per il video, come accompagnamento musicale, Fedez ha scelto la colonna sonora A Natale si può amare di più, di una nota pubblicità. Nel video, Leone allontana teneramente il papà e il connubio tra immagine e musica diventa un momento ironico. Poi il dettaglio, che non sfugge a nessuno. Continua dopo la foto.









“Il cuscino/divano peloso dietro alla testa di Fedez si confonde con i suoi capelli”. Anche Chiara Ferragni commenta il tenero video in cui Leone respinge il papà: “Vuole solo la mamma”. Come non lasciarsi andare alle tenere effusioni di amore tra papà e figlio. Certo è che, il dettaglio notato dai follower rende tutto più divertente, smorzando un po’ quel momento di tenerezza. Non potevano che acuire la vista di fronte a una scena che riprende un momento di vita quotidiana di casa Fedez.

