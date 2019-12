“Può bastare così”. Belen e Stefano, il video di coppia fa impazzire tutti. E spunta Santiago…

La bellissima showgirl argentina Belen Rodriguez praticamente ogni giorno si diletta con la sua beauty routine. I suoi tutorial sono seguiti da milioni di follower, ma stavolta coloro che si sono sottoposti alla skin care sono state due persone speciali. Stiamo parlando del marito Stefano De Martino e del figlio Santiago. Nelle sue Instagram stories la donna ha fatto sedere Stefano ed ha iniziato il trattamento idratante al viso.

Santiago è però rimasto entusiasta di questo trattamento ed ha invitato la mamma a proporlo anche sul suo volto. Belen, apparsa molto sorridente, l’ha accontentato. Il coniuge è rimasto fermo e non ha esitato nemmeno un secondo, perché sa che lei è davvero in gamba nel rendere la gente perfetta. E poi lei ha deciso di provare un prodotto speciale. (Continua dopo la foto)

















La showgirl ha alzato i capelli del ballerino e gli ha spruzzato uno spray alla vitamina per fornire maggiore lucentezza. Poi la sexy Belen ha annunciato: “Può bastare così”. La sua decisione di interrompere la skin care è derivata probabilmente dal fatto che i suoi due familiari più stretti non abbiano poi così tanto bisogno di sottoporsi a questo trattamento, essendo già belli in natura. (Continua dopo la foto)























Nelle scorse ore la Rodriguez è finita al centro delle cronache rose per una clamorosa disattenzione. Dopo aver trascorso momenti di relax in compagnia delle sue amiche a Milano, è salita a bordo del suo fuoristrada ma non si è accorta del segnale di divieto d’accesso ed è finita nella corsia dei tram, come testimoniano gli scatti dei paparazzi. Per fortuna, non è accaduto nulla di preoccupante. (Continua dopo la foto)

Nei giorni scorsi il magazine ‘Ora’ aveva svelato un’esclusiva riguardante la coppia. Sembra infatti che Belen e Stefano vogliano fare un annuncio veramente importante nel giorno di Natale. Le indiscrezioni parlano di una possibile nuova gravidanza della modella, ma conferme in merito non sono evidentemente ancora giunte. Precisamente ‘Ora’ aveva riportato: “Lei e Stefano non hanno mai negato la volontà di allargare la famiglia proprio come sugello al loro ritrovato amore…”. Non resta che attendere 12 giorni per capire se questa anticipazione sia veritiera o finirà nelle notizie infondate. Belen, oltre ad essere protagonista a ‘Tu Si Que Vales’, nell’anno che sta terminando ha condotto ‘La notte della Taranta’ ed il ‘Festival di Castrocaro’ su Rai 2 ed è stata giurata di ‘Sanremo Young’ su Rai 1.

